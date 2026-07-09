Ковбаса і ікра дешевші на 200 грн: знижки на ці товари в "АТБ" зараз сягають 42%

Покупці можуть суттєво заощадити на покупках делікатесів

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Цього тижня в мережі супермаркетів "АТБ" діють масштабні акції на м’ясну і рибну продукцію. Окремі товари можна придбати майже вдвічі дешевше.

Докладніше про це читайте в матеріалі: Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня

Найбільше подешевшали товари у м'ясному відділі. Зокрема, сирокопчена ковбаса "Салямі Фірмова" тепер коштує 292,89 грн за кілограм замість 489,89 грн. Таким чином покупці можуть заощадити близько 40% від звичайної вартості.

Також за акційною ціною продають ковбасно-вершкову варену ковбасу — 78,50 грн за упаковку 400 грамів. Це значно дешевше за звичайну ціну. Любителям сосисок теж є на що звернути увагу: "Докторські Фірмові" можна придбати всього за 59,90 грн за упаковку вагою 330 грамів.

Знижки сягають 200 грн на кілограмі

Не оминули знижки й рибний відділ. Однією з найвигідніших пропозицій стала ікра форелі Fish Factory, яка подешевшала одразу на 42%. Зараз баночка вагою 100 грамів коштує 275,67 грн замість 479,90 грн.

Ще одна популярна позиція — лососева ікра Norven. На неї також діє знижка 40%, тому продукт можна придбати за 254,90 грн за баночку 80 грамів.

Для тих, хто полюбляє морепродукти або готує салати, вигідною покупкою стануть крабові палички "Своя лінія". Їхня акційна ціна становить 91,71 грн замість 146,90 грн, що дозволяє заощадити понад третину вартості.

Делікатеси теж можна придбати з вигодою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дорожчає соняшникова олія і що буде далі.