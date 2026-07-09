В "АТБ" впали ціни на Tide, Ariel і не тільки: на побутовій хімії можна зекономити сотні гривень
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Є низка причин, з яких супермаркети роблять дисконт
У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акції пропозиції. Зокрема великі знижки встановили у відділі побутової хімії.
Про це повідомляє "Телеграф". Акція триватиме ще 12 днів.
Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".
Що продають зі знижками:
- Гель для прання Savex об’ємом 1,08 л: замість 329 грн його продають за 170.01 грн, це мінус 55%;
- Засіб прання Tide Color 2,1 кг зі знижкою 33% (269.90 грн замість 405 грн);
- Порошок Ariel Aqua Puder Color 3 кг за 358 грн замість 535.50 грн;
- Засоби для виведення плям Vanish Oxi Action продають за 101 грн замість 151.90 грн.
Чому товари продають зі знижками?
Є низка причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця на полицях для нових товарів. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Раніше Телеграф розповідав, що в АТБ все частіше можна зустріти замість відомих брендів власні марки мережі. Це дозволяє супермаркетам наростити прибуток та сформувати лояльність покупців.