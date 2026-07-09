В "АТБ" впали ціни на Tide, Ariel і не тільки: на побутовій хімії можна зекономити сотні гривень

Є низка причин, з яких супермаркети роблять дисконт

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У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акції пропозиції. Зокрема великі знижки встановили у відділі побутової хімії.

Про це повідомляє "Телеграф". Акція триватиме ще 12 днів.

Детальніше у матеріалі: "Знижки б'ють рекорди: що в "АТБ" продають вдвічі дешевше цього тижня".

Що продають зі знижками:

Гель для прання Savex об’ємом 1,08 л: замість 329 грн його продають за 170.01 грн , це мінус 55%;

об’ємом 1,08 л: замість 329 грн його продають за , це мінус 55%; Засіб прання Tide Color 2,1 кг зі знижкою 33% (269.90 грн замість 405 грн);

2,1 кг зі знижкою 33% (269.90 грн замість 405 грн); Порошок Ariel Aqua Puder Color 3 кг за 358 грн замість 535.50 грн;

3 кг за 358 грн замість 535.50 грн; Засоби для виведення плям Vanish Oxi Action продають за 101 грн замість 151.90 грн.

Знижки в АТБ

Чому товари продають зі знижками?

Є низка причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця на полицях для нових товарів. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону на менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Раніше Телеграф розповідав, що в АТБ все частіше можна зустріти замість відомих брендів власні марки мережі. Це дозволяє супермаркетам наростити прибуток та сформувати лояльність покупців.