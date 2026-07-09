"Своя лінія" замість світових брендів: касирка "АТБ" розповіла, чому з магазинів зникають улюблені товари

На місці знайомих позицій дедалі частіше з'являються товари під власними марками мережі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо ви хоча б раз приходили до "АТБ" за улюбленим продуктом і не знаходили його на полиці, ви не самотні. Покупці активно обговорюють цю особливість супермаркетів в соцмережах, а колишня касирка одного з магазинів розповіла, чому це може відбуватися.

На одному з форумів користувачка поскаржилася, що мережа регулярно прибирає зі свого асортименту популярні товари та замінює їх аналогами під власними торговими марками.

За її словами, замість горішків фірми "BigBob" з'явився аналог під брендом "Своя Лінія". Та ж доля спіткала й цукерки "Золотий віночок" від виробника "Бісквіт-Шоколад", а консерви "Аквамарин" взагалі зникли з полиць.

У відповідь колишня касирка "АТБ" пояснила, що найімовірніше причина полягає у завершенні співпраці з постачальниками.

"Скоріш за все, не подовжили договір, пам'ятаєте, як з АТБ пропала кола, рошен…", — написала вона.

Це пояснюється просто

Слід зазначити, що подібна практика дійсно є доволі поширеною серед великих торговельних мереж. Якщо контракт із виробником завершується і сторони не можуть домовитися про нові умови співпраці, магазин може відмовитися від певного бренду і замінити його альтернативою.

Крім того, експерти з ритейлу неодноразово зазначали, що розвиток власних торгових марок є одним із найприбутковіших напрямків для супермаркетів. Такі товари зазвичай забезпечують мережі вищу маржу, а також формують лояльність покупців саме до магазину, а не до окремого виробника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому касир в "АТБ" не може сам скасувати покупку і для чого насправді кличуть охорону.