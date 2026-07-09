Колбаса и икра дешевле на 200 грн: скидки на эти товары в "АТБ" сейчас достигают 42%

Покупатели могут существенно сэкономить на покупке деликатесов

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На этой неделе в сети супермаркетов АТБ действуют масштабные акции на мясную и рыбную продукцию. Отдельные товары можно приобрести почти вдвое дешевле.

Подробнее об этом читайте в материале: Скидки бьют рекорды: что в "АТБ" продают вдвое дешевле на этой неделе

Больше всего подешевели товары в мясном отделе. В частности, сырокопченая колбаса "Салямі Фірмова" теперь стоит 292,89 грн за килограмм вместо 489,89 грн. Таким образом, покупатели могут сэкономить около 40% от обычной стоимости.

Также по акционной цене продают колбасно-сливочную вареную колбасу — 78,50 грн за упаковку 400 граммов. Это значительно дешевле обычной цены. Любителям сосисок тоже есть на что обратить внимание: "Докторські Фірмові" можно приобрести всего за 59,90 грн. за упаковку весом 330 граммов.

Скидки составляют 200 грн на килограмме

Не обошли скидки и рыбный отдел. Одним из самых выгодных предложений стала икра форели Fish Factory, подешевевшая сразу на 42%. Сейчас баночка весом 100 грамм стоит 275,67 грн вместо 479,90 грн.

Еще одна популярная позиция – лососевая икра Norven. На нее также действует скидка 40%, поэтому продукт можно приобрести за 254,90 грн. за баночку 80 граммов.

Для тех, кто любит морепродукты или готовит салаты, выгодной покупкой станут крабовые палочки "Своя лінія". Их акционная цена составляет 91,71 грн вместо 146,90 грн, что позволяет сэкономить более трети стоимости.

Деликатесы тоже можно приобрести с выгодой

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дорожает подсолнечное масло и что будет дальше.