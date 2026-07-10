Більшість помиляється з наголосом у цих словах: "кропива", "спина", "разом" — як правильно

Навіть освічені люди часом плутаються у тому, як правильно вимовляти ці три слова

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Правильний наголос — одна з ознак грамотного мовлення. Проте існує чимало слів, у яких українці регулярно припускаються помилок, адже звикають до розмовних варіантів або потрапляють під вплив інших мов.

"Телеграф" розповідає, де саме потрібно ставити наголос у часто вживаних словах відповідно до норм сучасної української літературної мови.

КропивА, а не кропИва

Назву відомої рослини дуже часто вимовляють із наголосом на другому складі — кропИва. Проте це помилка.

Правильно говорити лише кропивА. Саме такий варіант закріплений в орфоепічних і тлумачних словниках української мови.

СпинА, а не спИна

Ще одна поширена помилка стосується слова спина. У повсякденному мовленні нерідко можна почути спИна, однак літературною нормою є інший наголос.

Правильно — спинА.

РазОм, а не рАзом

Багато українців автоматично переносять наголос на перший склад і вимовляють рАзом. Однак нормативний варіант — разОм.

Саме так рекомендують говорити мовознавці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про слово з творів Лесі Українки, яке поставить іноземців у глухий кут: що воно означає.