Більшість помиляється з наголосом у цих словах: "кропива", "спина", "разом" — як правильно
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Навіть освічені люди часом плутаються у тому, як правильно вимовляти ці три слова
Правильний наголос — одна з ознак грамотного мовлення. Проте існує чимало слів, у яких українці регулярно припускаються помилок, адже звикають до розмовних варіантів або потрапляють під вплив інших мов.
"Телеграф" розповідає, де саме потрібно ставити наголос у часто вживаних словах відповідно до норм сучасної української літературної мови.
КропивА, а не кропИва
Назву відомої рослини дуже часто вимовляють із наголосом на другому складі — кропИва. Проте це помилка.
Правильно говорити лише кропивА. Саме такий варіант закріплений в орфоепічних і тлумачних словниках української мови.
СпинА, а не спИна
Ще одна поширена помилка стосується слова спина. У повсякденному мовленні нерідко можна почути спИна, однак літературною нормою є інший наголос.
Правильно — спинА.
РазОм, а не рАзом
Багато українців автоматично переносять наголос на перший склад і вимовляють рАзом. Однак нормативний варіант — разОм.
Саме так рекомендують говорити мовознавці.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про слово з творів Лесі Українки, яке поставить іноземців у глухий кут: що воно означає.