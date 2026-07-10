Большинство ошибается с ударением в этих словах: "кропива", "спина", "разом" — как правильно на украинском
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Даже образованные люди порой путаются в том, как правильно произносить эти три слова
Правильный ударение — один из признаков грамотной речи. Однако существует немало слов, в которых украинцы регулярно допускают ошибки, ведь привыкают к разговорным вариантам или попадают под влияние других языков.
"Телеграф" рассказывает, где именно нужно ставить ударение в часто употребляемых словах в соответствии с нормами современного украинского литературного языка.
КропивА, а не копИва
Название известного растения очень часто произносят с ударением на втором слоге — крапива. Однако это ошибка.
Правильно говорить только кропивА. Именно такой вариант закреплен в орфоэпических и толковых словарях украинского языка.
СпинА, а не спИна
Еще одно распространенное заблуждение касается слова спина. В повседневной речи нередко можно услышать спИна, однако литературной нормой является другой ударение.
Правильно – спинА.
РазОм, а не рАзом
Многие украинцы автоматически переносят ударение на первый слог и произносят рАзом. Однако нормативный вариант – разОм.
Именно так рекомендуют говорить языковеды.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о слове из произведений Леси Украинки, которое поставит иностранцев в тупик: что оно означает.