Большинство ошибается с ударением в этих словах: "кропива", "спина", "разом" — как правильно на украинском

Даже образованные люди порой путаются в том, как правильно произносить эти три слова

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Правильный ударение — один из признаков грамотной речи. Однако существует немало слов, в которых украинцы регулярно допускают ошибки, ведь привыкают к разговорным вариантам или попадают под влияние других языков.

"Телеграф" рассказывает, где именно нужно ставить ударение в часто употребляемых словах в соответствии с нормами современного украинского литературного языка.

КропивА, а не копИва

Название известного растения очень часто произносят с ударением на втором слоге — крапива. Однако это ошибка.

Правильно говорить только кропивА. Именно такой вариант закреплен в орфоэпических и толковых словарях украинского языка.

СпинА, а не спИна

Еще одно распространенное заблуждение касается слова спина. В повседневной речи нередко можно услышать спИна, однако литературной нормой является другой ударение.

Правильно – спинА.

РазОм, а не рАзом

Многие украинцы автоматически переносят ударение на первый слог и произносят рАзом. Однако нормативный вариант – разОм.

Именно так рекомендуют говорить языковеды.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о слове из произведений Леси Украинки, которое поставит иностранцев в тупик: что оно означает.