Чому пасажирські літаки над Україною не літають і коли ми їх побачимо

Авіакомпанії, які зайдуть в Україну під час війни, наражаються на великий ризи

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Поки у Раді говорять про технічну готовність запустити пасажирські рейси, експерт указує на зворотний бік медалі. У відновленні авіасполучення виявилося значно більше підводних каменів, ніж здається на перший погляд.

Про нюанси поновлення авіасполучення у коментарі "Телеграфу" розповів експерт з питань транспорту, колишній міністр транспорту України Василь Шевченко.

Технічна можливість: які аеропорти України можуть вже зараз приймати літаки

Заступник голови Комітету ВРУ з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко у коментарі Новини.LIVE заявив, що польоти цивільної авіації на заході України технічно можливі, але виконавча влада гальмує процес. Йдеться про польоти зі Львова чи Ужгорода.

"Для цього треба сісти всім представникам виконавчої влади, військовим, експертам, зважити той досвід, який мають країни, які мають постійні конфлікти — це Ізраїль, це Сирія", — заявив Крейденко.

Поки, за словами Крейденка, жодних напрацювань урядова група, створена Міністерством розвитку громад ще в березні, поки що не має.

Чому теорія не сходиться з практикою

Василь Шевченко

Непідйомні страхові гарантії

Шевченко пояснює, що тоталітарні режими (наприклад, Іран) мають літаки у повній державній власності та може ризикувати ними за наказом вождя. Однак у цивілізованому світі літаки зазвичай беруть у лізинг (оренду). Власники та лізингодавці вимагають залізобетонних гарантій повернення майна, а для цього потрібне страхування.

"Той, хто бере літаки, той і оплачує страхову гарантію, а вона в умовах воєнного стану титанічно висока. Ба більше, в цивілізованому світі така практика ще не напрацьована. Нам наводять у приклад Ізраїль. Але Ізраїль не веде високотехнологічну війну з покриттям загрозами всієї його території. Підписали угоду про спільний авіаційний простір. Авіакомпанії постійно заявляють, що готові заходити, але не заходять. Тому що страхові виплати. Навіть американські брокери, які працюють з Україною, не змогли переконати їх", — підкреслює експерт.

Шевченко також додає, що, обговорюючи страхові виплати, не можна забувати, що йдеться не лише про літак, а й про життя людей (де виплати за стандартами ІКАО та додаткові компенсації становлять сотні тисяч доларів за кожну людину).

Рейтинги безпеки

Крім великих грошових втрат, авіакомпанія, яка зайде в повітряний простір країни, що воює, ризикуватиме ще й своїм рейтингом безпеки.

"Приміром, компанія прийняла рішення про політ, а її літак збили. Навіть якщо вона сплатила всі страхові випадки, то що далі відбувається? А далі компанія все одно потрапляє до списку тих, у кого були катастрофи. Навіть якщо винна не вона. Але їхня служба безпеки не врахувала ризики, що цей літак можуть збити", — пояснив експерт.

Інфраструктурний колапс: кейс Ужгорода

Василь Шевченко заявив, що міжнародного аеропорту Ужгорода фактично не існує, оскільки він не проходить за сучасними стандартами.

Аеропорт Ужгород. Фото — Вікіпедія

"Він і не був міжнародним аеропортом. Він був резервним, який не потребував додаткових систем, наприклад, світлосигнального та аеронавігаційного оснащення тощо. Без цього дорогого обладнання сертифікації його, як міжнародного аеропорту, не відбудеться. Це означає, що потрібні величезні вкладення. І, в принципі, там, наскільки я пам'ятаю, у цій зоні безпеки розташовані будинки. Тобто, якщо при сертифікації їх скажуть знести, їх треба буде зносити. Будівництво смуги — це великі кошти і час. Все інше — це також великі гроші і час", — пояснив співрозмовник.

Головний маркер: чому навіть Антонов не літає?

Показовим моментом неможливості відновлення польотів, на думку Шевченка, є поведінка самої держави.

"У нас військова авіація є. У нас є "Антонов", у нас є "Авіалінії Антонова", там є "Руслани". То чому "Руслани" не літають? До Львова, наприклад. Коли держава має у своєму розпорядженні вантажні літаки, має військових людей за штурвалами — і вони не ризикують. Так про що ми далі говоримо?", — сказав експерт.

Резюмуючи, Шевченко зазначив, що вважає заяви про поновлення авіасполучення в Україні хайпом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Черкаський аеропорт готовий відновити роботу.