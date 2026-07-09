Почему пассажирские самолеты над Украиной не летают и как скоро мы их увидим

Авиакомпании, которые зайдут в Украину во время войны, подвергнут себя большому риску

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Пока в Раде говорят о технической готовности запустить пассажирские рейсы, эксперты указывают на обратную сторону медали. В возобновлении авиасообщения оказалось намного больше подводных камней, чем кажется на первый взгляд.

О нюансах возобновления авиасообщения в комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт по вопросам транспорта, бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко.

Техническая возможность: какие аэропорты Украины могут уже сейчас принимать самолеты

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко в комментарии Новини.LIVE заявил, что полеты гражданской авиации на западе Украины технически возможны, но исполнительная власть тормозит процесс. Речь идет о полетах из Львова или Ужгорода.

"Для этого нужно сесть всем представителям исполнительной власти, военным, экспертам, учесть тот опыт, который имеют страны, имеющие постоянные конфликты — это Израиль, это Сирия", — заявил Крейденко.

Пока, по словам Крейденко, никаких наработок у правительственной группы, созданной Министерством развития общин еще в марте, пока нет.

Почему теория не сходится с практикой

Василий Шевченко

Неподъемные страховые гарантии

Шевченко объясняет, что тоталитарные режимы (например, Иран) имеют самолеты в полной государственной собственности и может рисковать ими по приказу вождя. Однако в цивилизованном мире самолеты обычно берут в лизинг (аренду). Владельцы и лизингодатели требуют железобетонных гарантий возврата имущества, а для этого требуется страхование.

"Тот, кто берет самолеты, тот и оплачивает страховую гарантию, а она в условиях военного положения титанически высока. Более того, в цивилизованном мире такая практика еще не наработана. Нам приводят в пример Израиль. Но Израиль не ведет высокотехнологичную войну с покрытием угрозами всей его территории. Подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Авиакомпании постоянно заявляют, что готовы заходить, но не заходят. Потому что страховые выплаты. Даже американские брокеры, которые работают с Украиной не смогли переубедить их", — отмечает эксперт.

Шевченко также добавляет, что, обсуждая страховые выплаты, нельзя забывать, что речь идет не только о самолете, а и о жизни людей (где выплаты по стандартам ИКАО и дополнительные компенсации составляют сотни тысяч долларов за каждого человека).

Рейтинги безопасности

Помимо больших денежных потерь, авиакомпания, которая зайдет в воздушное пространство воюющей страны, будет рисковать еще и своим рейтингом безопасности.

"К примеру, компания приняла решение о полете, а ее самолет сбили. Даже если она оплатила все страховые случаи, то что дальше происходит? А дальше компания все равно попадает в список тех, у кого были крушения. Даже если не виноваты они. Но их служба безопасности не учла риски, что этот самолет могут сбить", — объяснил эксперт.

Инфраструктурний колапс: кейс Ужгорода

Василий Шевченко заявил, что международного аэропорта Ужгород фактически не существует, поскольку он не проходит по современным стандартам.

Аэропорт Ужгород. Фото - Википедия

"Он и не являлся международным аэропортом. Он был резервным, не требующим, дополнительных систем, например, светосигнального и аэронавигационного оснащения и т.д. Без этого дорогостоящего оборудования сертификации его, как международного аэропорта, не произойдет. Это значит, что нужны огромные вложения. И, в принципе, там, насколько я помню, в этой зоне безопасности находятся дома. То есть, если при сертификации их скажут снести, их надо будет сносить. Строительство полосы – это большие средства и время. Все остальное это тоже большие деньги и время", — пояснил собеседник.

Главный маркер: почему не летает даже Антонов?

Показательным моментом невозможности возобновления полетов, по мнению Шевченко, является поведение самого государства.

"У нас военная авиация есть. У нас есть "Антонов", у нас есть "Авиалинии Антонова", там есть "Русланы". Так почему "Русланы" не летают? Во Львов, например. Когда государство располагает грузовыми самолетами, имеет военных людей за штурвалами и они не рискуют. Так о чем мы дальше говорим?", — сказал эксперт.

Резюмируя, Шевченко отметил, что считает заявления о возобновлении авиасообщения в Украине хайпом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда Черкасский аэропорт готов возобновить работу.