"Нажаль, це недоцільно": віцепрем'єр Кулеба оцінив ймовірність відновлення авіасполучення в Україні

Відкриття авіасполучення у 2025 році буде залежати виключно від ситуації на фронті

В Україні найближчим часом не будуть відновлювати авіаційне пасажирське сполучення. Авіаційна служба України готова це зробити, для відновлення польотів зі Львову або Борисполю потрібно 40-45 днів, але критично важливою умовою є забезпечення безпеки пасажирів.

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в ефірі "Суспільного". Він визнав, що зараз забезпечити потрібний рівень безпеки Україна не може.

"Архітектура безпеки передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які сьогодні в країні задіяні за призначенням. Тому, коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це говорити. На сьогодні, на жаль, це недоцільно", – сказав він.

Кулеба додав, що відкриття авіасполучення у 2025 році буде залежати виключно від ситуації на фронті. Оскільки саме там усе й вирішується.

"Сподіватись, звичайно, ми можемо. Але якщо бути реалістичними, то в принципі ми можемо говорити про це виключно з оглядкою на фронт. Як і всі інші питання, які стосуються розвитку нашої країни — у першу чергу фронт, після цього вже — будь-який інший розвиток", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що перші польоти з українських аеропортів можуть відновитися вже до кінця 2024 року. Цей варіант є реальним з високою ймовірністю, але доведеться зробити багато роботи, щоб він став реальністю.

Зазначимо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак у листопаді заявив про можливе поновлення роботи одного з аеропортів. Пасажирські перевезення можливі, якщо небо буде надійно захищене системами протиповітряної оборони (ППО). Пізніше в Мережі з’явилися оголошення про набір співробітників до аеропорту "Бориспіль". Тоді ж поширилися чутки, що він незабаром відновить свою роботу.

Нагадаємо, що небо над Україною для цивільних польотів закрили через бойові дії. Тоді країни Євросоюзу почали масово вводити санкції проти РФ та Білорусі. Вони заборонили літакам країн-агресорок залітати в повітряний простір ЄС.

У прогнозі Європейської організації з безпеки аеронавігації йдеться, що відновлення авіасполучення над Україною можливе не раніше 2029 року. Обмеження також поширюються на польоти у повітряному просторі Молдови, Білорусі та РФ.