Скасовані рейси та довжелезні черги в аеропортах. Чому Україні вигідний авіаційний колапс у Росії

Цивільне авіасполучення у Росії через активність безпілотників опиняється на межі колапсу

Аеропорт "Внуково" у Москві після нічної атаки дронів, внаслідок якої його роботу було призупинено, скували черги. В цілому в аеропортах Москви на тлі обстрілу 28 травня скасували 62 рейси, ще 52 затримали більш ніж на 2 години.

Як повідомляють росЗМІ, сотні росіян у спеку стоять біля входу до термінала. Черги утворилися біля стійок реєстрації, а також у кас, де можна здати або обміняти квитки на скасовані рейси.

Затримки та скасування авіарейсів стали нормою для Росії

Цивільне авіасполучення у Росії через активність безпілотників опиняється на межі колапсу, пише The Moscow Times. За оцінками російських туроператорів, лише на початку травня затримки та скасування рейсів торкнулися понад 60 тисяч пасажирів та понад 350 рейсів. Збитки сягають мільйонів доларів.

Чому для України вигідна призупинка роботи російських аеропортів

Військовий експерт Олександр Коваленко раніше оцінив наслідки переривання роботи аеропортів Москви через безпілотники. Кожен з них є частиною загальної логістики та працює на війну Росії проти України.

"Будь-який аеропорт Росії не тільки є частиною загальної логістики, в тому числі бере участь у вантажопотоці для забезпечення війни в Україні, а й своїми податковими відрахуваннями, що підтримують бюджет, спрямований на фінансування війни. А якщо вони починають просідати по доходах?" — пояснив він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі атак безпілотників на Москву, до Кремля зігнали військову техніку. На Великому Кам’яному мосту розмістили техніку з комплексами радіоелектронної боротьби.