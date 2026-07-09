Не лише радість. "Волина" відверто заговорив про найважчий страх після полону

Морпіх вперше розповів про зустріч із родиною після неволі

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Відомий український морський піхотинець Сергій Волинський із позивним "Волина" поділився емоційними спогадами про довгоочікувану зустріч із сім'єю після повернення з російського полону. Захисник Маріуполя зізнався, що найбільше хвилювався не лише через саме возз'єднання, а й через те, чи не змінила його війна настільки, що рідні сприйматимуть його вже інакше.

В інтерв'ю блогерці Раміні Есхакзай "Волина" пригадав повернення до близьких у липні 2023 року. Тоді його зустрічали дружина Руслана Волинська, маленький син Олександр та сестра Тетяна Харько.

Сергія зустрічають дружина Руслана, сестра Тетяна і син Сашко

Волинський був одним із захисників "Азовсталі", яких російські окупанти взяли в полон у травні 2022 року. Згодом, у вересні того ж року, після обміну військових перевезли до Туреччини, де вони перебували до повернення в Україну.

Під час розмови Раміна запитала військового, про що він думав, коли дізнався, що незабаром побачить рідних, і що найбільше хотів їм сказати.

Відразу ти думаєш, що це все неправда і так не може бути. Але потім, коли вже йдуть якісь практичні кроки до цієї зустрічі, то починаєш хвилюватися. І думаю, що людина, яка повернулася з полону, постійно задає собі питання, чи не змінилася вона і чи вона буде сприйнята своєю родиною такою ж, людиною, якою вона ішла на війну. Це, мені здається, дуже поширена історія. І часто складається так, що родини, які проводжали на війну свого героя, — це були одні відносини, а коли людина повертається — це зовсім інші Сергій "Волина" Волинський

"Волина" з дружиною Русланой. Фото: instagram.com/serjvlk

Волинський з сином Олександром. Фото з сімейного архіву (сюжет Раміни Есхакзай)

За словами морпіха, ця зустріч була водночас непростою та неймовірно довгоочікуваною. "Було дуже приємно бачити рідних, обійняти сина, поцілувати дружину, побачити сестру", — сказав захисник.

Додамо, що сьогодні Волинський повністю присвячує себе благодійному фонду "Сталеві", який було створено з його ініціативи його рідними, коли військовий перебував ще у Туреччині: Сергій активно привертає увагу до проблеми українських військовополонених як в Україні, так і за кордоном, порушує питання їхньої реінтеграції після повернення з полону та ділиться власною історією перебування в російській неволі.

Раніше повідомлялось, що у червні командувач Силами безпілотних систем ЗСУ "Мадяр" привітав дружину Наталію з річницею шлюбу. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Роберт Бровді був успішним бізнесменом і меценатом.