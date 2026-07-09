Не только радость. "Волына" откровенно заговорил о самом тяжелом страхе после плена

Морпех впервые рассказал о встрече с семьей после неволи

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Известный украинский морской пехотинец Сергей Волынский с позывным "Волына" поделился эмоциональными воспоминаниями о долгожданной встрече с семьей по возвращении из российского плена. Защитник Мариуполя признался, что больше всего волновался не только через воссоединение, но и потому, не изменила ли его война настолько, что родные будут воспринимать его уже иначе.

В интервью блогерше Рамине Эсхакзай "Волына" вспомнил возвращение к близким в июле 2023 года. Тогда его встречали жена Руслана Волынская, маленький сын Александр и сестра Татьяна Харько.

Сергея встречают жена Руслана, сестра Татьяна и сын Саша

Волынский был одним из защитников "Азовстали", которых российские оккупанты взяли в плен в мае 2022 года. Впоследствии, в сентябре того же года, после обмена военных перевезли в Турцию, где они находились до возвращения в Украину.

Во время разговора Рамина спросила военного, о чем он думал, когда узнал, что скоро увидит родных, и что больше всего хотел им сказать.

Сразу ты думаешь, что все это неправда и так не может быть. Но потом, когда уже идут практические шаги к этой встрече, то начинаешь волноваться. И думаю, что вернувшийся из плена человек постоянно задает себе вопрос, не изменился ли он и будет ли он воспринят своей семьей таким же, человеком, которым он шел на войну. Это, мне кажется, очень распространенная история. И часто складывается так, что семьи, провожавшие на войну своего героя, — это были одни отношения, а когда человек возвращается — это совсем другие Сергей "Волына" Волынский

"Волына" с женой Русланой. Фото: instagram.com/serjvlk

Волынский с сыном Александром. Фото из семейного архива (сюжет Рамины Эсхакзай)

По словам морпеха, эта встреча была одновременно непростой и невероятно долгожданной. "Было очень приятно видеть родных, обнять сына, поцеловать жену, увидеть сестру", — сказал защитник.

Добавим, что сегодня Волынский полностью посвящает себя благотворительному фонду "Сталеві", созданному по его инициативе его родными, когда военный находился еще в Турции: Сергей активно привлекает внимание к проблеме украинских военнопленных как в Украине, так и за рубежом, поднимает вопрос их реинтеграции после возвращения из плена и делится собственной историей.

Ранее сообщалось, что в июне командующий Силами беспилотных систем ВСУ "Мадяр" поздравил жену Наталью с годовщиной брака. Напомним, до полномасштабного вторжения Роберт Бровди был успешным бизнесменом и меценатом.