Українка здивувала мережу світлинами безногої ящірки: що відомо про це створіння (фото)

Її легко сплутати зі змією, але насправді вона абсолютно безпечна для людини

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Під час прогулянки лісом українка натрапила на незвичайну істоту, яка своїм виглядом нагадує невелику змію. Світлиною дивного створіння вона поділилася у Threads.

На фото можна побачити веретільницю — безногу ящірку, яка вражає своїм гладеньким, блискучим тілом. Через відсутність лап її часто плутають зі змією, однак це зовсім інший вид плазунів.

"Дуже красива блискуча ящірка, наче коштовний браслет хтось загубив", — написала авторка допису.

Дуже гарне створіння

Що відомо про веретільницю

Веретільниця ламка — це безнога ящірка, поширена в Україні. Вона може виростати до 40–50 сантиметрів завдовжки, хоча значну частину довжини становить хвіст.

Веретільниця має рухомі повіки, може кліпати очима та здатна відкидати хвіст у разі небезпеки. Саме ця особливість і дала їй назву "ламка".

Цей плазун поширений майже по всій території України. Найчастіше його можна побачити: у листяних і змішаних лісах, на узліссях, серед високої трави, під колодами, камінням чи опалим листям.

Однак через прихований спосіб життя люди зустрічають її нечасто. Більшість часу вона проводить у схованках або виходить на поверхню після дощу чи у прохолодну погоду.

Ця ящірка поширена на всій території України

Чи небезпечна для людини

Веретільниця не є отруйною і не становить небезпеки для людей. Вона не нападає першою, а при зустрічі зазвичай намагається якнайшвидше сховатися.

Основу її раціону складають слимаки, дощові черв'яки, личинки комах та інші дрібні безхребетні. Тому ця ящірка навіть приносить користь, допомагаючи природним чином контролювати чисельність шкідників.

Вона не несе загрози для людини

Що робити, якщо зустріли веретільницю

Фахівці радять не чіпати тварину руками й не намагатися перенести її "в безпечніше місце". Найкраще рішення — просто дати їй спокійно відповзти.

Також не варто намагатися перевіряти, чи це змія, чи ящірка. Якщо ви не впевнені, з яким плазуном маєте справу, безпечніше тримати дистанцію та не турбувати його.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", дивну "істоту" зняли на Львівщині: німці називають це армійським черв’яком.