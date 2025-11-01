В Україні помітили комаху-паразита. Чи загрожує вона людям

Незвичне створіння зацікавило українку

Комахи шукають зимівлю та лізуть в будинки та квартири. В місті Кривий Ріг помітили комаху-паразита.

Незнайому для себе комаху показала член Facebook-групи "Комахи України". Жінка зустрілася з нею 29 листопада. Виявилося, що це оса-їздець (Exetastes adpressorius). Вона є паразитоїдом — організм, який проводить значну частину свого життя (у личинковій стадії), мешкаючи усередині чи на іншому організмі, якого він поступово вбиває.

Оса-їздець зацікавила жінку з Кривого Рогу

Як виглядає оса-їздець

Комаха довжиною 8-12 мм має струнку будову тіла та довгі вусики. Забарвлення Exetastes adpressorius найчастіше темне, переважно чорне або коричневе.

Оса-їздець має довгі вусики

Розмножується, вбиваючи гусінь метеликів

На відміну від паразита, паразитоїди вбивають свого господаря. Самка шукає гусениць метеликів, які стають "живим інкубатором" для її потомства. За допомогою довгого і тонкого яйцекладу оса-їздець відкладає яйце всередину або на тіло гусениці. Личинка їздця вилуплюється та живиться внутрішніми тканинами господаря, поки той не загине.

Чи становить оса-їздець небезпеку для людини

Хоча комаха має грізний вигляд через яйцеклад, схожий на жало, для людини вона абсолютно нешкідлива. Вона не жалить і не проявляє агресії щодо людей.

Щобільше Exetastes adpressorius є корисною, адже регулює чисельність гусениць, багато з яких є шкідниками. Таким чином їздець допомагає підтримувати баланс у природі та захищати рослинність.

