В Україні помітили комаху-паразита. Чи загрожує вона людям
Незвичне створіння зацікавило українку
Комахи шукають зимівлю та лізуть в будинки та квартири. В місті Кривий Ріг помітили комаху-паразита.
Незнайому для себе комаху показала член Facebook-групи "Комахи України". Жінка зустрілася з нею 29 листопада. Виявилося, що це оса-їздець (Exetastes adpressorius). Вона є паразитоїдом — організм, який проводить значну частину свого життя (у личинковій стадії), мешкаючи усередині чи на іншому організмі, якого він поступово вбиває.
Як виглядає оса-їздець
Комаха довжиною 8-12 мм має струнку будову тіла та довгі вусики. Забарвлення Exetastes adpressorius найчастіше темне, переважно чорне або коричневе.
Розмножується, вбиваючи гусінь метеликів
На відміну від паразита, паразитоїди вбивають свого господаря. Самка шукає гусениць метеликів, які стають "живим інкубатором" для її потомства. За допомогою довгого і тонкого яйцекладу оса-їздець відкладає яйце всередину або на тіло гусениці. Личинка їздця вилуплюється та живиться внутрішніми тканинами господаря, поки той не загине.
Чи становить оса-їздець небезпеку для людини
Хоча комаха має грізний вигляд через яйцеклад, схожий на жало, для людини вона абсолютно нешкідлива. Вона не жалить і не проявляє агресії щодо людей.
Щобільше Exetastes adpressorius є корисною, адже регулює чисельність гусениць, багато з яких є шкідниками. Таким чином їздець допомагає підтримувати баланс у природі та захищати рослинність.
