Німці називають це армійським черв’яком: дивну "істоту" зняли на Львівщині (фото)

У мережі показали незвичайне явище

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У лісах Львівщини помітили "живу змію" із личинок грибних комариків. Вона "повзла", перетинаючи просіку.

Жахливе відео опублікував один із Telegram-каналів. Можливо, ви їх бачили раніше, але не знали, що це.

Довга колона личинок виглядала як справжня плазун у русі. Також вона має схожість із потоком щільної рідини.

Колона личинок грибних комариків. Фото: Скріншот

Як розповів автор відео, личинки організовано передислокуються на нове місце. За його словами, усередині "змії" знаходяться "поводири", яких оточують "охоронці".

Чому вони це роблять?

Зазначимо, що в період масового розмноження личинки деяких видів грибних комариків здатні утворювати так звані "змії" або "поїзди" — довгі ланцюжки, що рухаються, з тисяч особин. Така поведінка має досить незвичайний вигляд.

Вважається, що після дощів вони масово залишають надто вологу ділянку і переповзають туди, де умови кращі.

За іншою версією, пересуваючись щільною колоною по власній слизовій доріжці, личинки менше втрачають вологу, а довга маса, що звивається, може відлякувати птахів та інших тварин, нагадуючи невелику змію.

Чорна "змія" з білих личинок: як це можливо

Цікаво, що окремі личинки грибного комарика білого напівпрозорого кольору. Коли ж вони збираються у величезну масу (сотні чи тисячі екземплярів), то на відстані така колона виглядає темно-сірою або майже чорною. Для цього є кілька причин:

кожна личинка має чорну головну капсулу;

тіла накладаються один на одного у кілька шарів;

між ними залишається вологий бруд і лісове сміття.

Личинки грибного комарика. Фото: відкриті джерела

Де можна зустріти несправжню, але "живу змію"

У Карпатах подібні "живі змії" зустрічаються регулярно після тривалих дощів, але більшість людей ніколи не дізнаються, що це не один організм, а тисячі личинок, що рухаються як єдине ціле.

У Європі це явище відоме вже кілька століть. У нього навіть є власні назви: німецькою вона називається heer wurm (армійський черв’як), а англійською – snake worm (зміїний черв’як).

Раніше ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик розповів, що комар не може передати вірус імунодефіциту людини та гепатит через цікаву побудову слинних залоз.