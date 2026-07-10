Украинка удивила сеть фотографиями безногой ящерицы: что известно об этом создании (фото)

Ее легко спутать со змеей, но на самом деле она абсолютно безопасна для человека

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Во время прогулки по лесу украинка натолкнулась на необычное существо, которое своим видом напоминает небольшую змею. Фотографией странного создания она поделилась в Threads.

На фото можно увидеть веретельницу — безногую ящерицу, поражающую своим гладким, блестящим телом. Из-за отсутствия лап ее часто путают со змеей, однако это совсем другой вид пресмыкающихся.

"Очень красивая блестящая ящерица, словно драгоценный браслет кто-то потерял", — написала автор сообщения.

Очень хорошее создание

Что известно о веретельнице

Веретельница ломкая — это безногая ящерица, распространенная в Украине. Она может вырастать до 40-50 сантиметров в длину, хотя значительную часть длины составляет хвост.

Веретельница имеет подвижные веки, может моргать глазами и способна отбрасывать хвост в случае опасности. Именно эта особенность и дала ей название "ломкая".

Это пресмыкающееся распространено почти по всей территории Украины. Чаще всего его можно увидеть: в лиственных и смешанных лесах, на опушках, среди высокой травы, под бревнами, камнями или опавшими листьями.

Однако из-за скрытого образа жизни люди встречают его нечасто. Большинство времени ящерица проводит в тайниках или выходит на поверхность после дождя или в прохладную погоду.

Эта ящерица распространена на всей территории Украины

Опасна ли для человека

Веретельница не ядовита и не представляет опасности для людей. Она не нападает первой, а при встрече обычно старается как можно быстрее скрыться.

Основу ее рациона составляют улитки, дождевые черви, личинки насекомых и другие мелкие беспозвоночные. Поэтому эта ящерица даже приносит пользу, помогая естественным образом контролировать численность вредителей.

Она не несет угрозы для человека

Что делать, если встретили веретельницу

Специалисты советуют не трогать животное руками и не пытаться перенести его "в более безопасное место". Лучшее решение — просто дать ему спокойно отползти.

Также не стоит пытаться проверять, это змея или ящерица. Если вы не уверены, с каким пресмыкающимся имеете дело, безопаснее держать дистанцию и не беспокоить его.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", странное "существо" сняли на Львовщине: немцы называют это армейским червем.