Ви даремно купуєте красиві кружки: ось який матеріал найкраще зберігає тепло

Навіть найулюбленіша кружка може не підходити для гарячих напоїв

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Матеріал кружки визначає, наскільки довго напій збереже потрібну температуру. Кераміка, скло та нержавіюча сталь по-різному утримують тепло.

Тому під час вибору варто враховувати не лише дизайн, а й спосіб використання, як написали в "Мitre". Для дому, роботи чи поїздок можуть підійти різні варіанти.

Керамічна кружка залишається одним із найпопулярніших варіантів для дому. Вона приємна на дотик, підходить для кави та чаю, а товсті стінки допомагають довше зберігати тепло. Однак із часом такий посуд все одно швидше охолоджує напій, ніж спеціальні термокружки.

Скляні кружки часто обирають через стильний вигляд і можливість бачити сам напій. Водночас звичайне тонке скло швидко віддає тепло, тому воно краще підходить для напоїв, які випивають одразу. Скло з подвійними стінками краще утримує температуру, але коштує дорожче.

Найкраще зберігає тепло нержавіюча сталь, особливо у моделях із подвійними стінками. Такі термокружки можуть утримувати температуру напою протягом кількох годин, тому їх часто беруть на роботу, прогулянки чи в дорогу. Крім того, вони міцніші за скляний та керамічний посуд.

Чашки на столі. Фото: згенероване ШІ

Отже, для щоденного використання вдома підійде кераміка, для швидких напоїв — скло, а якщо потрібно довго зберігати температуру — краще обрати термокружку з нержавіючої сталі. Водночас металевий посуд не можна ставити у мікрохвильову піч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який контейнер краще збереже свіжість продуктів.