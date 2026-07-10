Вы напрасно приобретаете красивые кружки: вот какой материал лучше всего сохраняет тепло

Даже самая любимая кружка может не подходить для горячих напитков

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Материал кружки определяет, как долго напиток сохранит нужную температуру. Керамика, стекло и нержавеющая сталь по-разному удерживают тепло.

Поэтому при выборе следует учитывать не только дизайн, но и способ использования, как написали в "Мitre". Для дома, работы или поездок могут подойти разные варианты.

Керамическая кружка остается одним из самых популярных вариантов для дома. Она приятна на ощупь, подходит для кофе и чая, а толстые стенки помогают дольше сохранять тепло. Однако со временем такая посуда все равно быстрее охлаждает напиток, чем специальные термокружки.

Стеклянные кружки часто выбирают из-за стильного вида и возможности видеть сам напиток. В то же время, обычное тонкое стекло быстро отдает тепло, поэтому оно лучше подходит для напитков, которые выпивают сразу. Стекло с двойными стенками лучше удерживает температуру, но стоит дороже.

Лучше всего сохраняет тепло нержавеющая сталь, особенно в моделях с двойными стенками. Такие термокружки могут удерживать температуру напитка в течение нескольких часов, поэтому их часто берут на работу, на прогулки или в путь. Кроме того, они прочнее стеклянной и керамической посуды.

Чашка на столе. Фото: сгенерированное ИИ

Итак, для ежедневного использования дома подойдет керамика, для быстрых напитков – стекло, а если нужно долго сохранять температуру – лучше выбрать термокружку из нержавеющей стали. В то же время металлическую посуду нельзя ставить в микроволновку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой контейнер лучше сохранит свежесть продуктов.