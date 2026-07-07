Швидше псуються і втрачають смак: 5 продуктів, які не варто класти в холодильник

Вони залишаються смачними та свіжими саме за кімнатної температури

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Багато хто звик зберігати майже всі продукти в холодильнику, вважаючи, що так вони довше залишатимуться свіжими. Однак для деяких продуктів холод, навпаки, прискорює псування або погіршує їхній смак, аромат і текстуру.

Докладніше про те, як правильно зберігати такі продукти, розповість "Телеграф".

Помідори

Помідори найкраще почуваються за кімнатної температури. У холодильнику вони втрачають природний аромат, стають водянистими та менш соковитими. Крім того, холод уповільнює процес дозрівання, через що смак овочів стає менш насиченим.

Картопля

Картоплю також не рекомендують тримати в холодильнику. Через холод крохмаль швидше перетворюється на цукор, тому бульби набувають солодкуватого присмаку. Після приготування така картопля може мати незвичну текстуру та темніти.

Цей овоч краще зберігати у коморі

Цибуля

У холодильнику цибуля швидше розм'якшується і може почати пліснявіти через підвищену вологість. Найкраще зберігати її у прохолодному, сухому та добре провітрюваному місці. Водночас очищену або вже нарізану цибулю все ж варто тримати в холодильнику в герметичному контейнері.

Часник

Часник теж не любить холод. За низьких температур він швидше проростає, стає м'яким і поступово втрачає характерний смак. Оптимальним місцем для його зберігання буде суха комора або кухонна шафа з хорошою вентиляцією.

Банани

Банани є тропічними фруктами, тому холод для них небажаний. У холодильнику їхня шкірка швидко чорніє, а процес дозрівання порушується. Найкраще залишати банани при кімнатній температурі, особливо якщо вони ще не повністю достигли.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про американський спосіб зберігати черешню до 10 днів.