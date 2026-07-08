Скло, пластик чи метал: який контейнер краще збереже свіжість продуктів

Не існує універсального контейнера для всіх продуктів, але правильний вибір допоможе зберегти їжу свіжою надовго

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Багато українців використовують для зберігання залишків їжі пластикові контейнери, скляні банки або металеві ланч-бокси. Проте ці матеріали мають різні властивості, які впливають не лише на термін придатності продуктів, а й на їхній смак, запах та зручність використання.

Все залежить від того, що саме ви плануєте зберігати і в яких умовах використовуватимете посуд, пише видання Los Andes.

Скляні контейнери

Скло вважається одним із найкращих матеріалів для зберігання готових страв. Воно не вбирає запахи, не забарвлюється від продуктів і не впливає на їхній смак. Саме тому в такому посуді рекомендують тримати страви з томатними соусами, спеціями, рибою, часником чи цибулею.

Ще одна його перевага — прозорість, завдяки якій легко побачити вміст холодильника, не відкриваючи кришку. Водночас скло має й недоліки: воно важке та може розбитися при падінні або від різких перепадів температур.

Пластикові контейнери

Пластик залишається найпоширенішим варіантом через легку вагу, доступну ціну та зручність для транспортування їжі. Однак із часом такі контейнери вкриваються подряпинами, де накопичуються жир і залишки їжі.

Крім того, старий пластик здатний вбирати запахи та пігменти, особливо після гарячих або сильно приправлених страв. Якщо контейнер деформувався, має глибокі подряпини або неприємний запах, його краще замінити.

Це зручно, але є нюанси

Нержавіюча сталь

Контейнери з нержавіючої сталі вирізняються міцністю та довговічністю. Вони не вбирають запахів, стійкі до ударів і легко очищуються. Такі ємності добре підходять для сухих продуктів, фруктів або холодних страв.

Водночас використовувати їх у мікрохвильовій печі не можна. Також через непрозорі стінки доводиться відкривати контейнер, щоб побачити його вміст.

Який варіант обрати

Фахівці радять не обмежуватися одним типом контейнерів. Для супів, тушкованих страв, м'яса, бобових чи нарізаних фруктів найкраще підійде скло з герметичною кришкою.

Пластикові контейнери варто використовувати для перекусів, салатів або транспортування їжі. А нержавіюча сталь стане хорошим вибором для тих, хто шукає максимально довговічний посуд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як зберегти залишки соусу за допомогою простого лайфхаку.