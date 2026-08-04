Від дешевої консерви такого не очікуєш: що насправді всередині банки з куркою "Своя лінія" (відео)

Бюджетний продукт, який перевершив очікування покупців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Дешеві консерви часто купують із пересторогою, адже багато хто не очікує від них високої якості. Проте одна українка вирішила перевірити звичайну банку консерви з магазину "АТБ" — і результат здивував.

Українка під ніком ugc_montage_expert придбала куряче м’ясо у власному соку від власної торгової марки "Своя лінія" в мережі "АТБ" та поділилася враженнями у соцмережі Threads.

За словами авторки допису, вона не очікувала побачити всередині банки якісний продукт. Проте після відкриття її здивували великі шматки курячого м’яса без зайвих жилок та незрозумілої консистенції, яка часто трапляється у консервах.

"Відкриваю банку — і бачу нормальні великі шматки м’яса. Без жилок. Без тієї дивної "каші", яку часто можна зустріти в консервах. Чесно? Було смачно", — написала українка.

Вона також зізналася, що раніше мала певні упередження щодо такого продукту, але після дегустації змінила свою думку. За її словами, приємно, коли товари не розчаровують, а навпаки — перевершують очікування.

"Тепер офіційно забираю свої слова назад. Люблю, коли продукти приємно дивують, а не навпаки", — зазначила користувачка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" діють знижки на популярні продукти. Місцями вони сягають понад 60%.