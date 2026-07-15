Не їдьте у відпустку, поки не зробите цього: навіщо ставити склянку води у раковину

Звичайна склянка води допоможе помітити популярну проблему

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Перед поїздкою у відпустку більшість людей перевіряє, чи вимкнені електроприлади та зачинені вікна. Але є ще одна проста порада, яка може стати у пригоді, якщо житло залишатиметься порожнім кілька днів.

Фахівці з Оk Diario радять залишити біля раковини звичайну склянку з водою. Такий простий лайфхак допомагає уникнути одразу кількох поширених проблем, які можуть виникнути під час тривалої відсутності господарів.

Насамперед це допомагає уповільнити випаровування води із сифона. Якщо зливом довго не користуватися, вода в ньому поступово висихає, а через це в оселі можуть з’явитися неприємні запахи з каналізації.

Ще один спосіб використання склянки — перевірка на приховані протікання. Для цього поруч із раковиною кладуть аркуш паперу, а зверху ставлять перевернуту склянку. Якщо після повернення папір намокне або склянка зміститься, це може свідчити про невелике підтікання крана або навіть появу комах чи гризунів.

Крім того, ємності з водою допомагають підтримувати мінімальний рівень вологості в закритому будинку. Це особливо актуально влітку, коли через спеку повітря стає дуже сухим. Додаткова волога може зменшити ризик пересихання дерев’яних меблів, кімнатних рослин і силіконових ущільнювачів.

Стакан у раковині. Фото: shutterstock

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо класти монету у морозилку перед відпусткою.