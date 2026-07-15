Маленька монета може розкрити велику проблему: навіщо її залишають у морозилці

Вона може підказати, чи було повторне замерзання продуктів

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Перед поїздкою багато хто перевіряє, чи зачинені вікна, двері та вимкнені непотрібні прилади. Але є ще одна важлива деталь, про яку часто забувають, — стан продуктів у морозильній камері.

Простий тест із монетою покаже, чи не було відключення електроенергії та, чи зберігалися продукти в морозилці за правильної температури. Як це працює, пояснили в "lavanguardia".

Для перевірки знадобляться лише склянка, вода та монета. Спочатку потрібно налити воду у склянку й залишити її в морозилці до повного замерзання. Коли утвориться лід, зверху кладуть монету та знову залишають ємність у морозильній камері.

Простий трюк з монетою у морозилці. Фото: згенероване ШІ

Після повернення з відпустки достатньо подивитися на положення монети. Якщо вона залишилася зверху на льоду, найімовірніше, температура в морозилці залишалася стабільною.

Якщо ж монета опинилася на дні склянки, це може означати, що лід повністю розтанув через тривале відключення, а потім замерз повторно. Проміжне положення монети може свідчити про короткочасне підвищення температури.

У разі сумнівів варто уважно перевірити продукти, які найбільш чутливі до перепадів температури — м’ясо, рибу, морепродукти та молочні вироби. Такий простий тест не замінює спеціальні прилади, але може допомогти швидко оцінити ситуацію після повернення додому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому посудомийка стала гірше працювати.