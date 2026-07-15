Не уезжайте в отпуск, пока не сделаете этого: зачем ставить стакан воды в раковину

Обычный стакан воды поможет заметить популярную проблему

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Перед поездкой в отпуск большинство людей проверяют, выключены ли электроприборы и закрыты окна. Но есть еще один простой совет, который может пригодиться, если жилье будет пустовать несколько дней.

Специалисты с Оk Diario советуют оставить у раковины обычный стакан с водой. Такой простой лайфхак помогает избежать сразу нескольких распространенных проблем, которые могут возникнуть при длительном отсутствии хозяев.

В первую очередь это помогает замедлить испарение воды из сифона. Если долго не пользоваться сливным отверстием, вода в нём постепенно высыхает, из-за чего в доме могут появиться неприятные запахи из канализации.

Еще один способ использования стакана – проверка на скрытые протечки. Для этого рядом с раковиной кладут лист бумаги, а сверху ставят перевернутый стакан. Если по возвращении бумага намокнет или стакан сместится, это может свидетельствовать о небольшом подтекании крана или даже появлении насекомых или грызунов.

Не считая того, емкости с водой помогают поддерживать малый уровень влажности в закрытом доме. Это особенно актуально летом, когда из-за жары воздух становится очень сухим. Дополнительная влага может снизить риск пересыхания деревянной мебели, комнатных растений и силиконовых уплотнителей.

Стакан в раковине. Фото: shutterstock

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем класть монету в морозилку перед отпуском.