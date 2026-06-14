"Японський трюк": простий спосіб назавжди позбутися смороду з раковини

Сморід на кухні – більше не проблема

У соцмережах набув величезної популярності особливий "японський трюк", за допомогою якого можна буквально за хвилину вирішити домашню проблему. Багато хто хоч раз стикався з неприємним запахом із раковини у ванній або на кухні. Навіть якщо відмити все до блиску, "аромат" вогкості і забрудненої всередині труб може геть-чисто зіпсувати настрій. Суть "японського трюку" проста — раз на місяць закидати в слив спеціальні ферментні палички (їх ще називають стіками або стрижнями для очищення труб).

Як це працює?

Паличка провалюється у слив і там повільно розчиняється. Вона не бореться з важкими випадками, коли вода вже взагалі не йде. Паличка працює на профілактику. Усередині неї — спеціальні ферменти, які поступово розщеплюють налиплий на стінки труб органічний сміття: жир, залишки мила, зубну пасту та волосся. Саме ця слиз, що накопичилася, і є головним джерелом бактерій і моторошного запаху.

Незважаючи на те, що в TikTok та Instagram спосіб прозвали "японським", самі палички давно стали міжнародним хітом і продаються на будь-якому маркетплейсі за копійки.

Ці палички врятують вас від неприємного запаху

Щоб ваша раковина завжди пахла ідеально:

Як позбутися неприємного запаху в ванній. Картинку згенеровано за допомогою ШІ

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