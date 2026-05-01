Українець впіймав щуку-велетня. Де він рибалив та як виглядає улов (фото)

Українець упіймав величезну щуку. Вона потрапила на його гачок у місті Кривий Ріг.

Своїм уловом чоловік похвалився у Telegram. Він розповів, що упіймав щуку вагою 8 кілограмів 100 грамів під час змагань з риболовлі. При чому вона зачепилася за гачок хвостом, через що не була зарахована суддями змагань.

Українець упіймав щуку вагою понад 8 кг. Фото: t.me/DneprFishing

Рибина виглядає вражаюче. Фото: t.me/DneprFishing

Щука — один із найнебезпечніших хижаків прісних водойм

Середня вага щук, яких зазвичай вдається впіймати рибалкам, коливається в межах 1–3 кілограмів. Водночас за сприятливих умов і наявності достатньої кількості їжі ця риба здатна виростати до 8–12 кілограмів. Окремі особини сягають довжини тіла понад півтора метра та можуть важити 20–25 кілограмів.

Цікаво, що щука росте все життя, а самиці зазвичай значно більші за самців. Розмір риб залежить від віку та умов проживання. Наприклад у великих водосховищах та глибоких річках шанси зустріти щуку вагою понад 10 кілограмів вищі, ніж у невеликих озерах.

Щука. Фото: goldfishnet

Щука росте дуже швидко, адже здатна проковтнути здобич, що становить третину від її власної ваги. Тіло хижачки має характерну торпедоподібну форму, що дозволяє робити блискавичні кидки із засідки. Це робить щуку небезпечним мисливцем.

