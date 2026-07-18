Унітаз сяятиме як новий: дешевий засіб легко замінить агресивний відбілювач

Вапняний наліт — одна з найпоширеніших проблем під час прибирання ванної кімнати.

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Через жорстку воду на поверхні унітазу поступово з’являються темні плями, жовтуваті відкладення та неприємний запах, які складно видалити звичайним миттям. Багато хто одразу використовує агресивні засоби з хлором, однак вони не завжди ефективно справляються саме з мінеральними забрудненнями. Є простий і доступний спосіб повернути сантехніці чистоту — допоможе звичайний столовий оцет, який часто вже є вдома. Про це йдеться на порталі "Express".

Основною причиною появи стійкого нальоту є мінеральні солі у воді, які з часом накопичуються на поверхні та утворюють щільний шар. Саме тому відбілювач може не дати очікуваного результату: він добре знищує бактерії, але слабше працює проти вапняних відкладень.

Щоб очистити унітаз, можна використати білий столовий оцет. Його рекомендують трохи підігріти (не доводячи до кипіння), нанести на забруднені ділянки та залишити приблизно на годину. За цей час кислота в складі оцту допоможе розм’якшити вапняний наліт, після чого його буде значно легше видалити щіткою.

Якщо забруднення застарілі, засіб можна залишити діяти на довший час — наприклад, на ніч. Після цього поверхню потрібно ретельно очистити та змити водою.

Для регулярної дезінфекції сантехніки також можна використовувати перекис водню. Він допомагає зменшити кількість бактерій, усунути неприємні запахи та освіжити поверхню. Водночас важливо пам’ятати: оцет і перекис водню не можна змішувати, оскільки така комбінація може бути небезпечною для здоров’я.

Регулярний догляд допоможе уникнути накопичення складного нальоту. Простий засіб із кухонної шафи може стати ефективною альтернативою дорогій побутовій хімії та допомогти підтримувати унітаз чистим без різкого запаху хлору.