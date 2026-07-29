"Уже накипіло": продавчиня магазину назвала звичку покупців, яка дратує найбільше
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Після закриття магазину робота персоналу не закінчується
Співробітниця магазину розповіла про одну з "дратівливих" звичок покупців. За її словами, деякі клієнти не вміють цінувати час працівників сфери обслуговування.
Про наболілу проблему висловилася користувачка Threads, яка представилася співробітницею одного з маркетів. Дівчина працює з графіком 7:00 — 23:00 і зізнається, що найбільше її виводять із себе відвідувачі, які з’являються на порозі рівно о 23:00.
Вона зазначає, що деякі клієнти ігнорують правила навіть після слів, що магазин вже закритий.
"У відповідь отримуєш: "Та я швиденько", кладуть гроші, беруть один товар і ще додають: "Завтра собі проб’єте", — розповідає авторка поста і додає: "Так це не працює".
Вона нагадала, що о 23:00 робота персоналу не закінчується. Попереду ще:
- закриття зміни та каси;
- прибирання магазину;
- підготовка до наступного дня.
"Тому поважайте час людей, які працюють у сфері обслуговування. Бо одна "хвилинка" для когось може перетворитися ще на пів години після зміни. Просто вже накипіло", — пояснює дівчина.
Нагадаємо, раніше Телеграф розповідав, чому іноді цінники повертають на полицях: магазин ще не знає вартості?