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"Уже накипіло": продавчиня магазину назвала звичку покупців, яка дратує найбільше

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Працівники супермаркетів
Працівники супермаркетів. Фото Колаж "Телеграф"

Після закриття магазину робота персоналу не закінчується

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Співробітниця магазину розповіла про одну з "дратівливих" звичок покупців. За її словами, деякі клієнти не вміють цінувати час працівників сфери обслуговування.

Про наболілу проблему висловилася користувачка Threads, яка представилася співробітницею одного з маркетів. Дівчина працює з графіком 7:00 — 23:00 і зізнається, що найбільше її виводять із себе відвідувачі, які з’являються на порозі рівно о 23:00.

Вона зазначає, що деякі клієнти ігнорують правила навіть після слів, що магазин вже закритий.

"У відповідь отримуєш: "Та я швиденько", кладуть гроші, беруть один товар і ще додають: "Завтра собі проб’єте", — розповідає авторка поста і додає: "Так це не працює".

Вона нагадала, що о 23:00 робота персоналу не закінчується. Попереду ще:

  • закриття зміни та каси;
  • прибирання магазину;
  • підготовка до наступного дня.

"Тому поважайте час людей, які працюють у сфері обслуговування. Бо одна "хвилинка" для когось може перетворитися ще на пів години після зміни. Просто вже накипіло", — пояснює дівчина.

Нагадаємо, раніше Телеграф розповідав, чому іноді цінники повертають на полицях: магазин ще не знає вартості?

Теги:
#Скандал #Магазин #Сільпо #АТБ