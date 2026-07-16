Часникове лушпиння даремно викидають у сміття: бабусі знаходили йому інше застосування

З нього можна приготувати корисний засіб для городу

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Кожного разу, очищаючи зубчики часнику, ми автоматично викидаємо сухе лушпиння у сміттєве відро. Хоча ці відходи містять багато корисних речовин і можуть використовуватися на городі.

Про засіб із часникового лушпиння, яке готували бабусі, розповіло словацьке видання Dran.sita.sk.

Що міститься в часниковому лушпинні

Основна частина корисних речовин міститься в зубчиках часнику. Але і в лушпинні містяться такі мінерали, як кальцій, калій, фосфор, а також вітаміни А, С і Е. Є в ній і аліцин, який має антибактеріальну та протизапальну дію.

Як застосовувати часникове лушпиння

Один із найпрактичніших варіантів застосування — приготування настою, який працює як м'який природний засіб захисту рослин від шкідників і грибкових захворювань.

Потрібно взяти приблизно три жмені часникової лушпині (підійде як суха, так і свіжа), скласти в ємність і залити літром холодної води. Ємність накрити кришкою і залишити настоюватися при кімнатній температурі три дні, після чого процідити отриману рідину.

Такий настій ефективний проти попелиці, павутинного кліща, нематод і різних грибкових уражень на листі рослин. Перелийте рідину в пульверизатор і обприскуйте рослини вранці або ввечері, коли на них не потрапляють прямі сонячні промені.

Різкий часниковий запах, який залишається після обприскування, працює і як додатковий бар’єр для шкідників.