Одна проста операція подвоїть урожай винограду та захистить від хвороб

Від цієї маніпуляції залежить розмір грона та загальний урожай сонячної ягоди

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Напевно, найголовніша умова для вирощування винограду – це недопущення загущеності кущів. Як тільки ви кинули на самоплив процеси росту виноградних лоз, вони, як змії, сплітаються між собою, чіпляються вусиками за все навколо і створюють відмінні умови для спалаху грибкових хвороб. І врятувати ситуацію можуть лише "зелені операції", основна з яких – видалення пасинків.

Отже, як правильно видаляти пасинки? І що це таке взагалі?..

Пасинок винограду — це додатковий молодий пагон, який з’являється з пазухи листя основного пагону.

Три основні правила пасинкування:

До грона винограду і нарівні з нею пасинки видаляються повністю. Відразу після грона видаляємо пасинок, залишаючи один його лист. Ближче до верхівки пагону залишаються два листи від пасинка, і це залишене листя буде годувати нашу грону, від чого вона і буде більшою і солодшою.

Звичайно, працювати з пасинками треба починати з весни, але й середина літа теж важливий етап. Це підтвердить кожен, хто почав передчасне формування виноградника: адже при видаленні основної точки зростання пасинки завзято активуються і стартують з усіх боків з величезною силою.

Основний пагон та його пасинок, який можна видалити повністю, а можна залишити 1-2 листи.

Навіщо потрібне пасинкування винограду? Одну причину ми вже назвали: грона стають більшими, легше набирається цукор у ягодах. Плюс до цього дозрівання настає на кілька днів раніше. Також при видаленні зайвих пагонів відбувається освітлення зони плодоношення, покращується провітрювання, на грона більше потрапляє сонячне світло. Це все треба, щоб знизити ризик появи грибків гнилі, мілдью та оїдіуму – основних виноградних хвороб.

Виходить, що проста операція дозволяє знизити кількість "хімії" на винограднику, а іноді взагалі обійтися без неї. А якість урожаю як підвищується, повірте!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає білий наліт на винограді та як його швидко врятувати від загибелі.