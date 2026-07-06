Не поспішайте викидати пляшки: вони можуть врятувати ваш урожай

Це дуже простий лайфхак

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Старі пластикові пляшки багато хто вважає непотребом і без роздумів викидає. Проте досвідчені дачники та городники давно знайшли їм корисне застосування.

Виявляється, звичайна пляшка може допомогти рослинам легше пережити спеку та нестачу вологи, як написали в "startlap". Для цього не знадобляться ані дорогі пристрої, ані спеціальні навички.

З них легко зробити просту систему поливу, яка поступово подає воду в ґрунт і допомагає рослинам пережити спеку без додаткових витрат.

Пластикові пляшки на городі. Фото: clickpetroleoegas, згенероване ШІ

Суть методу проста: пляшку наповнюють водою, перевертають і вставляють у землю біля рослини. Волога надходить поступово, тому ґрунт довше залишається зволоженим і не пересихає.

Такий спосіб не потребує обладнання і добре підходить для розсади, горщиків і невеликих грядок. Це практичне повторне використання пляшок, яке допомагає економити воду та час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що старе простирадло не варто викидати — воно може стати корисним у побуті та допомогти захистити електроприлади в домі від пилу й пошкоджень.