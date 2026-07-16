Чесночную шелуху зря выбрасывают в мусор: бабушки находили ей другое применение

Из нее можно приготовить полезное средство для огорода

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Каждый раз, очищая зубчики чеснока, мы автоматически выбрасываем сухую шелуху в мусорное ведро. Хотя эти отходы содержат много полезных веществ и могут использоваться на огороде.

Про средство из чесночной шелухи, которое готовили бабушки, рассказало словацкое издание Dran.sita.sk.

Что содержится в чесночной кожуре

Основная часть полезных веществ содержится в зубчиках чеснока. Но и в шелухе содержатся такие минералы, как кальций, калий, фосфор, а также витамины А, С и Е. Есть в ней и аллицин, который обладает антибактериальным и противовоспалительным действием.

Как применять чесночную шелуху

Один из самых практичных вариантов применения — приготовление настоя, который работает как мягкое природное средство защиты растений от вредителей и грибковых заболеваний.

Нужно взять примерно три горсти чесночной шелухи (подойдет как сухая, так и свежая), сложить в емкость и залить литром холодной воды. Емкость накрыть крышкой и оставить настаиваться при комнатной температуре три дня, после чего процедить получившуюся жидкость.

Такой настой эффективен против тли, паутинного клеща, нематод и различных грибковых поражений на листьях растений. Перелейте жидкость в пульверизатор и опрыскивайте растения утром или вечером, когда на растения не попадают прямые солнечные лучи.

Резкий чесночный запах, который остается после опрыскивания, работает и как дополнительный барьер.