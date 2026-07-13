"Мівіна" проти Reeva: яка вермішель виявилася якіснішою

Хоча обидва види вермішелі належать до одного бюджетного сегменту, один кращий одразу за трьома пунктами

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Хоч ми і живемо в епоху правильного та свідомого харчування, фаст-фуд усе одно посідає своє місце серед найзатребуваніших товарів на ринку. Особливо вермішель швидкого приготування — хтось споживає її, ностальгуючи за дитинством, хтось так перехоплює гаряче в дорозі або на роботі, а хтось же любить її з похмілля.

Особливо популярні два види вермішелі бюджетного сегменту — "Мівіна" та Reeva. "Телеграф" вирішив проаналізувати, з чого їх роблять та у якої кращий склад.

Для порівняння обрали вермішель зі смаком гострої курки. З'ясувалося, що однозначно кращий склад у "Мівіни", і на те є одразу 3 причини :

У тісто для вермішелі Reeva додають пальмову олію, "Мівіну" ж роблять із чистої соняшникової олії. Крім дешевих жирів, до тіста Reeva входить штучний барвник бета-каротин та складні стабілізатори-фосфати (гексаметафосфат натрію, триполіфосфат натрію). У "Мівіни" ж простіший склад — борошно, вода, олія, крохмаль, сіль та два регулятори. "Мівіна" має в складі 1% сушеного м'яса курки, тоді як у Reeva цей показник втричі менший — всього 0,3%. Решта смаку добирається глутаматом, інозинатом і гуанілатом натрію (підсилювачі смаку), а також штучними ароматизаторами.

Вермішель "Мівіна" зі смаком гострої курки, як виглядає та який має склад

Склад і упаковка вермішелі Reeva зі смаком гострої курки

Важливо розуміти, що у складі обох продуктів швидкого приготування немає компонентів, визнаних небезпечними для людини — просто у "Мівіни" дещо "чистіший" склад, що може бути важливо для тих, хто стежить за своїм раціоном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого насправді роблять дешеві пельмені — відповідь може вас здивувати.