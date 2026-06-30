Замість молока — дешевий жир: як відрізнити якісне морозиво від підробки

Є одна важлива деталь, яка відрізняє його від інших

Морозиво, яке ми звикли вважати простим літнім десертом, насправді може втратити свою "репутацію" через склад та якість — інколи за яскравою упаковкою ховається зовсім не те, що очікує покупець.

Як відрізнити якісне морозиво від дешевих замінників, розповіла "Телеграфу" завідувачка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко.

За її словами, справжнє морозиво виготовляють на основі молочних інгредієнтів, і воно зазвичай коштує щонайменше у 1,5-2 рази дорожче, ніж продукти з рослинними жирами. Саме використання молочної сировини є ключовим показником якості.

Морозиво. Фото: Молодий буковинець

Водночас обидва типи можуть містити добавки — стабілізатори та загущувачі. У якіснішій продукції частіше застосовують більш сучасні компоненти, що можуть навіть покращувати текстуру та впливати на вартість.

Експертка зазначає, що на ринку зустрічаються три основні варіанти: морозиво на основі молока, на основі рослинних жирів або змішані варіанти. Найпростіший спосіб розібратися в продукті — уважно читати склад на упаковці, де завжди вказано тип сировини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на що насправді вказує ДСТУ на морозиві.