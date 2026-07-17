"Уборщица" - немає в українській мові: як правильно назвати професію

Так говорять уже багато років, але це не відповідає нормі

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Є слова, які настільки міцно закріпилися у щоденному спілкуванні, що ми навіть не замислюємося, чи справді вони є українськими. Одне з таких — "уборщиця".

Його можна почути в розмовах, на роботі чи в побуті, але звичне слово не завжди означає правильне. То як назвати цю професію українською та яке слово варто використовувати замість поширеного, пояснили на сайті "Горох".

Правильний український відповідник — прибиральниця. Саме так називають людину, яка займається прибиранням приміщень.

Як сказати правильно "уборщица" українською. Фото: "Горох"

Схожа ситуація і зі словом "уборка". Раніше писав "Телеграф", його часто можна почути в розмовній мові, але це типовий суржик. Як пояснюють мовознавчі ресурси, зокрема "Українська грамота", в українській літературній мові такого слова немає. Також словник "Анти-суржик" наголошує, що слова "убирати" та "уборщиця" не належать до української норми.

Натомість варто використовувати милозвучні українські слова "прибирання" та "прибиральниця". У Словнику української мови (СУМ) слово "прибирання" визначають як дію за значенням "прибирати" і "прибиратися".

Наприклад: "Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала" (Панас Мирний). Або: "Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги" (Іван Микитенко).

Нагадаємо, що також ми пояснювали, як правильно дякувати українською.