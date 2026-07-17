Голі стелі йдуть у минуле: дизайнери назвали тренд 2026 року – затишок вдома за копійки

Однією з ключових переваг нової тенденції є її доступність у ціні

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У 2026 році порожні білі стелі поступово відходять у минуле. Все більше власників квартир чи будинків обирають світлодіодні LED-стрічки, які суттєво змінюють інтер’єр без великих витрат та створюють затишок.

Дизайнери інтер’єру кажуть, що приховане підсвічування по периметру стелі робить розсіяне освітлення в кімнаті, візуально збільшуючи простір. Про це пише Radio Mitre.

Сучасні LED-системи дозволяють регулювати яскравість та колірну температуру за своїм бажанням. Для відпочинку можна встановити тепліше світло, для роботи холодне, а також нейтральне.

Світлодіодні LED стрічки на стелі. Фото: Magnific

Однією з ключових переваг нової тенденції є її доступність у ціні. Купівля світлодіодної стрічки не вимагатиме великих витрат, як і її встановлення. При цьому, на ринку великий вибір моделей зі зручним рівнянням через смартфон, дистанційний пульт чи голосових помічників.

Ще один плюс полягає в тому, що світлодіодне підсвічування підходить практично для будь-якого приміщення. її можна встановити в вітальні, кухні, коридорі, спальні і виділити за допомогою стрічки, що світиться, окремі зони інтер’єру. До того ж у такий спосіб можна покращити освітлення та створити затишну атмосферу.

Світлодіодні LED стрічки на стелі. Фото: Magnific

Фахівці рекомендують віддавати перевагу якісним LED-стрічкам та довіряти їх монтаж професіоналам, щоб забезпечити довговічність системи та акуратний зовнішній вигляд.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звичайні шпалери йдуть у минуле. Чим їх замінюють зараз?