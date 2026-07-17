Це не загравання, це стаття: в Україні хочуть карати за нав'язливі дзвінки та стеження за людьми

Діюче законодавство не здатне захистити від переслідування

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На офіційному сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію з вимогою криміналізувати переслідування (сталкінг) та кіберсталкінг. Автор звернення та постраждалі закликають уряд негайно підтримати профільні законопроєкти, оскільки дієвих механізмів захисту жертв в країні досі немає.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на петицію №41/010335-26еп, авторкою якої виступила Марія Свірко.

До кінця збору голосів залишається 91 день

Життя в постійному страху: що таке сучасний сталкінг?

Авторка петиції наголошує, що тисячі українців — як жінок, так і чоловіків — щодня стикаються із систематичним переслідуванням. Це не просто "нав'язлива увага" чи невдале "загравання", а психологічний терор, який тримає людину в постійному страху за своє життя.

Сьогодні сталкінг вийшов далеко за межі звичайного стеження і включає:

фізичне переслідування біля дому, роботи чи місця навчання;

кіберсталкінг: створення фейкових акаунтів, автоматизовані дзвінки, спам-атаки;

приховану фото- та відеозйомку;

збір, оприлюднення та поширення персональних даних (доксинг);

тиск на жертву через її родичів, друзів чи роботодавців.

Українці потребують захисту

Чому поліція безсила?

Найбільша проблема полягає в тому, що в українському законодавстві досі немає окремого покарання за сталкінг. Через відсутність відповідної статті Кримінального кодексу правоохоронці часто просто відмовляються реєструвати заяви.

Як результат, постраждалі роками чують від поліції безпорадне: "Ми нічого не можемо зробити, поки вас не вдарили (або не вбили)". Переслідувачі відчувають повну безкарність, що нерідко призводить до трагічних наслідків — реального фізичного насильства чи навіть убивств.

Показовим є приклад резонансної справи про багаторічне переслідування десятків жінок: розслідування розпочали лише за суміжною статтею (ч. 1 ст. 182 КК України — порушення недоторканності приватного життя) і лише після того, як історія набула шаленого публічного розголосу в мережі. До цього заяви жертв просто ігнорували.

"Україна ще у 2022 році ратифікувала Стамбульську конвенцію. Її 34-та стаття прямо зобов'язує державу криміналізувати переслідування. Проте віз і нині там. У країнах Європи, США та Канаді ставкінг — це серйозний злочин, за який передбачена реальна відповідальність", — зазначають автори звернення.

Сталкінг у мережі - це теж переслідування

Чого саме вимагають від Кабміну?

Активісти та постраждалі просять Кабінет Міністрів діяти невідкладно та вжити наступних заходів:

Підтримати ухвалення законопроєктів №12088 та №12297, які покликані криміналізувати сталкінг, та надати до них урядові пропозиції. Доручити Мін'юсту та МВС розробити зміни до законодавства на виконання Стамбульської конвенції (за потреби — внести урядовий законопроєкт). Доручити Нацполіції розробити чіткі та дієві протоколи реагування на виклики та звернення постраждалих від переслідування, щоб правоохоронці знали, як діяти з першого дня звернення жертви.

Скільки часу є на збір підписів?

Збір підписів під петицією розпочався 16 липня 2026 року. На момент публікації до кінця збору голосів залишається 91 день. Щоб уряд розглянув звернення та ухвалив відповідні рішення, петиція має набрати обов'язкові 25 000 підписів.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", в Україні запропонували скасувати комендантську годину, але не скрізь: де саме.