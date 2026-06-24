Алік, Лель чи Лесик: ви точно не знали про ці форми популярного імені

Ім'я Олександр має десятки пестливих форм, деякі з яких можуть здивувати навіть його носіїв

Тисячі українців носять ім'я Олександр, однак далеко не всі знають, скільки незвичних і пестливих форм воно має. Серед них є не лише звичні Сашко чи Саня, а й менш поширені варіанти.

Докладніше про них розповість "Телеграф".

Ім'я Олександр має давньогрецьке походження. Воно утворене від слів alexeo ("захищати") та aner ("чоловік", "людина"), тому його значення зазвичай трактують як "захисник людей" або "той, хто оберігає людей".

В українській мові існує чимало скорочених і лагідних форм цього імені. Найпоширенішими є Олекса, Олесь, Сашко, Санько. Водночас мовознавці та словники українських власних імен наводять і менш відомі варіанти.

До пестливих форм імені Олександр також належать:

Алік;

Олесь;

Лесь;

Лель;

Лес;

Лесько;

Лесик;

Лесій;

Лесійко;

Лесійта;

Олексик;

Олексанько;

Сашуня;

Сашулик;

Сашенько;

Саник.

Ім'я Олександр стабільно входить до переліку найуживаніших імен для новонароджених хлопчиків, а також широко представлене серед дорослого населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як ще лагідно українською можна назвати дівчину на ім'я Софія.