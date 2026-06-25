"Максимецько" і не тільки: найцікавіші форми імені Максим, про які мало хто знає

Ім'я Максим має чимало ніжних і незвичних форм, хоча більшість людей використовує лише скорочення Макс

Ім'я Максим уже багато років входить до числа найпопулярніших чоловічих імен в Україні. Воно звучить сучасно, легко вимовляється та має чимало красивих пестливих форм, серед яких є як добре відомі, так і досить рідкісні варіанти.

Докладніше про них розповість "Телеграф".

Ім'я Максим походить від латинського слова maximus, що означає "найбільший", "найвеличніший" або "найстарший". У часи Давнього Риму це було почесне прізвисько, яке згодом перетворилося на особове ім'я та поширилося по всій Європі.

В українській мові існує багато лагідних і скорочених форм цього імені. Найчастіше Максима називають Максом, Максимком або Максимчиком.

Однак словники українських власних імен та народна традиція зберегли значно більше варіантів.

Зокрема, до пестливих форм імені Максим також належать:

Максимонько;

Максимочко;

Максимець;

Максимусь;

Максимуня;

Максимунь;

Максимуньо;

Максимцьо;

Максик;

Максюня;

Максюнь;

Максюньо;

Максимецько.

Різноманіття лагідних форм демонструє, наскільки гнучкою та образною є українська мова. Тож Максима можна назвати не лише звичним Максом, а й теплими домашніми звертаннями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого з ваших знайомих можна назвати Аліком, Лелем або Лесиком.