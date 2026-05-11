Батьки хотіли хлопчика, а народилася дівчинка: яке нестандартне ім'я носить українка

Вона показала свій документ, як доказ

Українка соцмережі Threads поділилася своїм рідкісним ім’ям Аполлінарія, після чого в мережі почав набирати популярності тренд, де люди показують свої незвичайні або неочікувані імена.

До обговорення приєдналася ще одна дівчина під ніком "youngsweetiiee", яка показала документ, де її ім’я записане як "Нікіта". Вона звернула увагу, що наголос у її випадку падає на "А", і жартома пояснила, що батьки очікували хлопчика, а народилася дівчинка. У коментарях вона також підтвердила цей факт.

Користувачі припускали, що ім’я могло бути пов’язане з українською поп-групою "NikitA", однак авторка заперечила це. За її словами, під час вагітності на УЗД постійно говорили, що буде хлопчик, батьки вже обрали ім’я Микита, але в останній момент народилася дівчинка, і довелося змінювати рішення.

У коментарях інші українці почали ділитися подібними історіями. Одна з користувачок написала, що її мама теж очікувала сина, але через народження дівчинки вона мала різні варіації імені — від Саші та Олекси до Лесі та навіть "Шури". Авторка допису також додала, що її в дитинстві називали Нікітос, Нікітка та іншими зменшувальними формами.

Користувачі поділились своїми коментарями під дописом. Фото: Threads

