Замість абортів — житло та гроші: в Україні хочуть узаконити табу на переривання вагітності

Аборти хочуть обмежити, вагітним дати більше допомоги, а якщо принести дитину у "вікно життя", то мати не притягнуть до відповідальності

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В Україні пропонують змінити правила переривання вагітності. Ініціатива передбачає не лише обмеження абортів, а й запровадження державної підтримки для вагітних жінок.

Як повідомляє "Телеграф", автор петиції, Олександр Литовченко, пропонує заборонити штучне переривання вагітності за бажанням жінки та посилити відповідальність за незаконні аборти. Водночас ініціатор петиції пропонує запровадити державну підтримку для вагітних, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У документі йдеться про заборону абортів за власним бажанням жінки. Водночас автор пропонує залишити винятки для випадків, коли вагітність становить пряму загрозу життю чи здоров’ю жінки, настала внаслідок сексуального насильства або виявлено тяжкі патології розвитку плода.

Окремо в петиції пропонують посилити контроль за медичними показаннями. Зокрема, йдеться про підтвердження таких випадків щонайменше двома лікарями, перевірку медичної документації та відповідальність за фальсифікацію діагнозів.

Петиція про заборону аборта за бажанням жінки

Житло та фінансова допомога

Автор звернення вважає, що заборону необхідно поєднати з державною підтримкою жінок, які не мають можливості самостійно забезпечити дитину.

Серед запропонованих заходів — тимчасове безоплатне житло, матеріальна допомога, психологічний і юридичний супровід, а також допомога соціального працівника.

Також у петиції пропонують законодавчо врегулювати так звані "вікна життя". Йдеться про можливість безпечно залишити новонароджену дитину в медичному закладі без притягнення матері до відповідальності.

Збір підписів під петицією розпочався 10 серпня 2026 року. Для її офіційного розгляду Кабінетом Міністрів необхідно зібрати 25 тисяч підписів за 91 день. Нині їх 32.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо українці купують чужий позитивний тест на вагітність.