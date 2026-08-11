Екологічна катастрофа в Іспанії: як раки захопили цілий регіон і принесли на нього чуму

Втручання в екосистему мало серйозні наслідки

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У 1974 році аристократ і фермер Андрес Борес Сааведра завіз до Іспанії тисячі американських червоних раків і випустив їх у районі боліт Гвадалквівіру. Тоді ніхто не міг передбачити масштабів наслідків, але вже незабаром це втручання в природні процеси призвело до катастрофічних змін у регіоні.

Докладніше про те, чому сьогодні позбутися цього виду вже практично неможливо, розповіло видання AS.

Бізнес з наслідками

Американського червоного рака (Procambarus clarkii) планували розводити як промисловий вид. Спочатку все виглядало контрольованим.

Проте ракоподібні швидко пристосувалися до нових умов. Частина тварин залишила місця розведення і почала самостійно поширюватися водоймами.

Ба більше, цей вид виявився надзвичайно живучим і плодючим. Він легко освоював нові території, а природних ворогів, здатних суттєво стримувати його чисельність, у місцевій екосистемі практично не було.

Раки дісталися навіть заповідних територій

За наступні десятиліття вид поширився на величезній території. Зокрема, він проник до природних зон навколо національного парку Доньяна, одного з найцінніших водно-болотних комплексів Європи.

Тепер вже проблема полягає не лише у великій кількості раків. Американський вид конкурує з місцевими мешканцями водойм, змінює середовище існування та став переносником небезпечної для європейських раків хвороби — рачої чуми.

У результаті місцевий річковий рак опинився на межі зникнення в багатьох районах. Крім того, діяльність американських раків може пошкоджувати береги, канали та сільськогосподарські споруди.

Так вони виглядають

Позбутися їх уже не можуть

Найбільш парадоксальним стало те, що інвазивний вид з часом сам перетворився на важливу частину місцевої економіки. Наприклад, муніципалітет Ісла-Майор став одним із центрів промислового вилову американського червоного рака, а регіон фактично сформував навколо нього цілу галузь.

Тому боротьба з видом опинилася між двома суперечливими інтересами. З одного боку, науковці наголошують на масштабній шкоді для природи. З іншого — повна заборона вилову та торгівлі раком може вдарити по людям, які залежать від цього промислу.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", найпопулярніша риба України опинилася під загрозою.