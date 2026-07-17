Рус

Білі стіни відходять у минуле: новий тренд зробить кімнати просторішими

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Одна дизайнерська хитрість змінює вигляд кімнати
Одна дизайнерська хитрість змінює вигляд кімнати. Фото Колаж "Телеграфу"

Замість білих стін у домах з’явиться більше кольору

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Білі стіни довгий час вважалися універсальним рішенням для інтер’єру. Вони створювали відчуття простору, додавали світла та підходили майже до будь-якого стилю.

Однак дизайнери все частіше звертаються до техніки кольорового блокування — використання великих кольорових зон на стінах, меблях або декоративних елементах, як написали в Оk Diario.

Такий прийом не лише робить приміщення цікавішим, а й допомагає візуально розділити простір без встановлення додаткових перегородок.

Ремонт в кімнаті - як зробити акцентні стіни
Інтер'єри кімнат з акцентними стінами. Фото: "Телеграф"

Фахівці зазначають, що кольори в інтер’єрі впливають не лише на зовнішній вигляд оселі, а й на її атмосферу. Водночас необов’язково фарбувати всі стіни у яскраві відтінки — достатньо додати окремі кольорові акценти, наприклад, одну частину стіни, меблі чи текстиль.

У 2026 році особливо актуальним буде поєднання кольорів із різними фактурами: матовими поверхнями, деревом, тканиною, керамікою або металом. Це допомагає зробити простір більш глибоким і виразним.

Дизайнери радять підбирати кольори з урахуванням освітлення та особливостей кімнати. Для приміщень із малою кількістю природного світла краще підходять теплі відтінки, а у сонячних кімнатах можна використовувати більш спокійні холодні кольори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити звичайні шпалери.

Теги:
#Ремонт #Стіна #Білий колір