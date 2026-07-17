Білі стіни відходять у минуле: новий тренд зробить кімнати просторішими

Замість білих стін у домах з’явиться більше кольору

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Білі стіни довгий час вважалися універсальним рішенням для інтер’єру. Вони створювали відчуття простору, додавали світла та підходили майже до будь-якого стилю.

Однак дизайнери все частіше звертаються до техніки кольорового блокування — використання великих кольорових зон на стінах, меблях або декоративних елементах, як написали в Оk Diario.

Такий прийом не лише робить приміщення цікавішим, а й допомагає візуально розділити простір без встановлення додаткових перегородок.

Інтер'єри кімнат з акцентними стінами. Фото: "Телеграф"

Фахівці зазначають, що кольори в інтер’єрі впливають не лише на зовнішній вигляд оселі, а й на її атмосферу. Водночас необов’язково фарбувати всі стіни у яскраві відтінки — достатньо додати окремі кольорові акценти, наприклад, одну частину стіни, меблі чи текстиль.

У 2026 році особливо актуальним буде поєднання кольорів із різними фактурами: матовими поверхнями, деревом, тканиною, керамікою або металом. Це допомагає зробити простір більш глибоким і виразним.

Дизайнери радять підбирати кольори з урахуванням освітлення та особливостей кімнати. Для приміщень із малою кількістю природного світла краще підходять теплі відтінки, а у сонячних кімнатах можна використовувати більш спокійні холодні кольори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити звичайні шпалери.