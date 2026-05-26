Прощавайте, пружинні матраци: яка практична заміна завойовує спальні у 2026 році (фото)

Надпопулярні ліжка із пружинними матрацами йдуть у минуле. Їх витісняє новий популярний тренд, який у 2026 році завойовує все більше спалень по всьому світу.

Про це пише Dumazahrada. На думку журналістів, нова тенденція буде особливо популярна серед людей, які шукають практичні рішення і не хочуть почуватися обмеженими в маленьких приміщеннях. Мова йде про ліжка-платформи з рейковою основою (ламелями).

Такі меблі мають міцну основу і є дуже практичними з точки зору здорового сну та вентиляції ліжка. Що ще важливо, так це те, що дані ліжка доповнюються висувними ящиками. Таке рішення забезпечує стабільність, мінімалістичний вигляд і доступну ціну.

"Тенденції дизайну інтер'єру в 2026 році роблять акцент на розумних меблях, які є практичними, легко чистяться і створюють візуально легшу атмосферу. Саме тому ліжка-платформи з фіксованим рейковим каркасом і вбудованими ящиками стають дедалі популярнішими. Вони візуально полегшують і освітлюють спальню, оскільки вони не такі високі, як класичні ліжка з пружинним блоком. А вбудовані ящики забезпечують кращий доступ до речей: замість того щоб піднімати весь матрац, достатньо просто висунути бічну секцію", — йдеться в матеріалі.

