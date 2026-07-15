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Прощавайте, душові піддони: нова модель спрощує прибирання та робить ванну просторнішою

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Що стало трендом 2026
Що стало трендом 2026. Фото Колаж "Телеграфу"

Таке рішення підійде для маленької кімнати

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Звичні душові піддони поступово втрачають популярність. У сучасному дизайні ванних кімнат дедалі частіше обирають інший варіант — душові зону walk-in.

Такий формат передбачає душ без високого бортика та помітного переходу між зоною купання й рештою ванної кімнати. Завдяки цьому приміщення виглядає просторішим, світлішим і має більш сучасний вигляд, як написали в "Оk Diariо".

Що таке душова walk-in

Головна особливість такого душу — рівна підлога без сходинок. Вода відводиться через майже непомітний лінійний або центральний злив, розташований у підлозі.

Відсутність піддону та зайвих перегородок створює ефект цілісного простору. Крім того, такий варіант зручніший у користуванні, адже не потрібно переступати через високий бортик.

Як виглядає душова кабінка walk-in
Душова walk-in. Фото: Іnstagram

Чому цей варіант стає популярним

Дизайнери відзначають, що душові walk-in поєднують не лише естетику, а й практичність. Серед головних переваг:

  • ванна кімната здається більшою;
  • простіше підтримувати чистоту;
  • конструкція підходить для людей різного віку;
  • можна встановити прозоре безрамне скло;
  • прихований злив краще вписується в інтер’єр.

Такий душ особливо добре підходить для невеликих ванних кімнат, де важливо максимально ефективно використовувати простір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яких моделях змішувачів буде менше плям та подряпин.

Теги:
#Ремонт #Ванна #Душ #Душова кабіна