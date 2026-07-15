Прощавайте, душові піддони: нова модель спрощує прибирання та робить ванну просторнішою

Таке рішення підійде для маленької кімнати

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Звичні душові піддони поступово втрачають популярність. У сучасному дизайні ванних кімнат дедалі частіше обирають інший варіант — душові зону walk-in.

Такий формат передбачає душ без високого бортика та помітного переходу між зоною купання й рештою ванної кімнати. Завдяки цьому приміщення виглядає просторішим, світлішим і має більш сучасний вигляд, як написали в "Оk Diariо".

Що таке душова walk-in

Головна особливість такого душу — рівна підлога без сходинок. Вода відводиться через майже непомітний лінійний або центральний злив, розташований у підлозі.

Відсутність піддону та зайвих перегородок створює ефект цілісного простору. Крім того, такий варіант зручніший у користуванні, адже не потрібно переступати через високий бортик.

Душова walk-in. Фото: Іnstagram

Чому цей варіант стає популярним

Дизайнери відзначають, що душові walk-in поєднують не лише естетику, а й практичність. Серед головних переваг:

ванна кімната здається більшою;

простіше підтримувати чистоту;

конструкція підходить для людей різного віку;

можна встановити прозоре безрамне скло;

прихований злив краще вписується в інтер’єр.

Такий душ особливо добре підходить для невеликих ванних кімнат, де важливо максимально ефективно використовувати простір.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яких моделях змішувачів буде менше плям та подряпин.