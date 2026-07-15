Прощавайте, душові піддони: нова модель спрощує прибирання та робить ванну просторнішою
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Таке рішення підійде для маленької кімнати
Звичні душові піддони поступово втрачають популярність. У сучасному дизайні ванних кімнат дедалі частіше обирають інший варіант — душові зону walk-in.
Такий формат передбачає душ без високого бортика та помітного переходу між зоною купання й рештою ванної кімнати. Завдяки цьому приміщення виглядає просторішим, світлішим і має більш сучасний вигляд, як написали в "Оk Diariо".
Що таке душова walk-in
Головна особливість такого душу — рівна підлога без сходинок. Вода відводиться через майже непомітний лінійний або центральний злив, розташований у підлозі.
Відсутність піддону та зайвих перегородок створює ефект цілісного простору. Крім того, такий варіант зручніший у користуванні, адже не потрібно переступати через високий бортик.
Чому цей варіант стає популярним
Дизайнери відзначають, що душові walk-in поєднують не лише естетику, а й практичність. Серед головних переваг:
- ванна кімната здається більшою;
- простіше підтримувати чистоту;
- конструкція підходить для людей різного віку;
- можна встановити прозоре безрамне скло;
- прихований злив краще вписується в інтер’єр.
Такий душ особливо добре підходить для невеликих ванних кімнат, де важливо максимально ефективно використовувати простір.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яких моделях змішувачів буде менше плям та подряпин.