Белые стены уходят в прошлое: новый тренд сделает комнаты просторнее

Вместо белых стен в домах появится больше цветов

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Белые стены долгое время считались универсальным решением для интерьера. Они создавали ощущение пространства, добавляли свет и подходили почти к любому стилю.

Однако дизайнеры все чаще обращаются к технике цветной блокировки – использование больших цветных зон на стенах, мебели или декоративных элементах, как написали в Оk Diario.

Такой прием не только делает помещение более интересным, но и помогает визуально разделить пространство без установки дополнительных перегородок.

Интерьер комнат с акцентными стенами. Фото: "Телеграф"

Эксперты отмечают, что цвета в интерьере влияют не только на внешний вид дома, но и на его атмосферу. При этом не обязательно окрашивать все стены в яркие оттенки — достаточно добавить отдельные цветовые акценты, например, на одной части стены, мебели или текстиле.

В 2026 году особенно актуальным будет сочетание цветов с различными фактурами: матовыми поверхностями, деревом, тканью, керамикой или металлом. Это помогает сделать пространство более глубоким и выразительным.

Дизайнеры советуют подбирать цвета с учетом освещения и особенностей комнаты. Для помещений с небольшим количеством естественного света лучше подходят теплые оттенки, а в солнечных комнатах можно использовать более спокойные холодные цвета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить обычные обои.