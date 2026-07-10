Прощавайте, відкриті полиці на кухні: рішення для тих, хто хоче менше прибирати

Цей вид меблів знову набирає популярності

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Дизайн кухонь поступово змінюється, і відкриті полиці втрачають свою популярність. У 2026 році все більше уваги приділяють практичним рішенням для зберігання речей.

Серед нових тенденцій — шафи зі скляними дверцятами, які поєднують стильний вигляд і зручність у щоденному використанні. Про це написали в Оk Diario.

Головна перевага таких меблів у тому, що вони дозволяють бачити посуд і декоративні предмети, але водночас захищають їх від пилу. Скляні фасади також допомагають зробити кухню більш просторою, оскільки пропускають світло і не створюють відчуття важких закритих шаф.

Шафи зі скляними дверцятами. Фото: "idei.club"

Дизайнери зазначають, що відкриті полиці мають гарний вигляд лише за умови постійного порядку. Натомість шафи зі скляними дверцятами дають більше свободи: вони залишають кухню затишною та стильною, але не вимагають такого ретельного догляду.

Ще один плюс — захист від кухонного жиру, який особливо швидко осідає на відкритих поверхнях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим ще можна замінити відкриті полиці на кухні.