За мільярдні борги мера Харкова Терехова заплатить вся Україна, — "Наші гроші"

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Харків і його комунальні підприємства накопичили 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за газ і електрику. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості по Україні. Про це повідомив редактор проєкту "Наші Гроші" Юрій Ніколов.

"Цифри про боргову жизнь харків’ян, яка дозволяє для розваги купувати сосни по 1 млн грн. Харків і харківські комунальні підприємства накопичили 31 млрд грн боргів перед державними компаніями за газ і електрику. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості по Україні. Про це повідомив Шмигаль. Сам Терехов визнав, що "Харківські теплові мережі" заборгували за блакитне паливо рекордні 22 млрд грн. Це 1/5 всього газового боргу країни, який становить 114 млрд грн. Водоканал Харкова заборгував за електроенергію 4,5 мільярда гривень з загальної заборгованості 12 мільярдів по всій Україні. Тобто третина всіх боргів – у водоканалу Терехова", — написав журналіст.

Він зазначив, що за борги Харкова, в тому числі за безкоштовний проїзд у місті, буде платити вся Україна.

"З усіх "нових облич" Зеленського мене найбільше бісить перспектива підвищення мера Харкова на всеукраїнський рівень. Нам всім хріново певною мірою. Звісно Харкову гірше, ніж містам на заході. Але так само обстрілюють і інші обласні центри на сході. І ніхто, окрім влади Харкова, не додумався з такою силою жити за рахунок інших. Та ще й культивувати таку потужну халяву, як безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Чистий тобі совок. І тому я не хочу, аби цей досвід "успєшного успєха" по-харківськи транслювався на всю Україну", — зазначив редактор проєкту "Наші Гроші".

Раніше "Економічна правда" в матеріалі "Харків комуністичний. Як Терехов будує політику на боргах за електрику та газ" писала, що місто накопичило рекордну заборгованість за енергоресурси – майже чверть усіх боргів в українській енергосистемі. Як зазначили журналісти, така ситуація виникла через політику і популізм, тому виправляти її влада не збирається, хоча це загрожує колапсом усій енергосистемі.