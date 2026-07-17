Секрет комфортного сну влітку: куди прикласти холод, щоб заснути швидше

Простий спосіб охолодитись без кондиціонера

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Спекотні ночі стають випробуванням навіть для тих, хто зазвичай засинає без проблем. Духота в спальні не дає організму до ладу відпочити, а сон стає поверхневим. Проблема не в "капризності" організму, а в самій фізіології терморегуляції.

Перед сном температура тіла в нормі природним чином знижується на кілька десятих градуса. Це один із сигналів, які запускають процес засинання. Але якщо в спальні занадто жарко і волого, організму доводиться компенсувати це посиленим потовиділенням, а саме охолодження сповільнюється. В результаті процес засинання ускладнюється, а сон постійно переривається.

Фахівці рекомендують тримати температуру в спальні в діапазоні приблизно 17–19°C. Якщо на вулиці стоїть стерпна спека, а можливості охолодити кімнату немає, можна спробувати на кілька хвилин прикладати до пахв холодний гелевий пакет або охолоджувальну подушечку, обгорнуту тонкою тканиною, радить словацьке видання Dran. Схожий ефект дає охолодження області шиї чи паху.

Компресс для охолодження. Фото згенероване ШІ

Саме в цих зонах великі кровоносні судини розташовані найближче до поверхні шкіри. Охолоджуючи їх, ви допомагаєте організму швидше розсіювати надлишкове тепло. Помітно знизити загальну температуру тіла здорової людини це не здатно, але відчуття прохолоди і полегшення приходить майже відразу, і заснути стає простіше.

Потрібно врахувати, що лід або заморожений гелевий пакет не можна прикладати прямо до шкіри, а тільки через тонку тканину або рушник, інакше є ризик подразнення або обмороження.

Раніше "Телеграф" розповідав, як охолодити квартиру без кондиціонера. Цим лайфхаком користуються іспанці.