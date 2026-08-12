Перше за 27 років сонячне затемнення: хто з українців не побачить

Тривалість найдовшого моменту спостереження в Україні — пів години

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Вперше за 27 років 12 серпня Європа може спостерігати повне сонячне затемнення. З України можна буде побачити лише як часткове, та й поталанить не усім — частина регіонів просто не встигне на нього через розташування.

Харкову, Дніпру, Одесі, Краматорську та іншим містам півдня та сходу України видовище не доступне, адже в цей момент сонце якраз заходитиме. Додатково, з наших широт буде видно, що закриті від 3 до 40% сонячного диска.

В яких містах сонячне затемнення буде не видно

Навіть в центрі України затемнення можна буде побачити не більше ніж кілька хвилин. В Києві буде видно усього 3% від затемнення.

Де можна побачити повне сонячне затемнення

Повністю сонячний диск скриється за Місяцем на дві хвилини — спостерігати це можна з Гренландії, Ісландії, Іспанії та з півночі Росії. В Україні найкраще спостерігати сонячне затемнення з Закарпаття. Тривалість видовища — близько 31–32 хвилин. Очікується, що можна побачити, як понад третина Сонця буде чорна.

За розрахунками Timeanddate, в Україні можна буде побачити часткове сонячне затемнення:

Волинська область: 20:13 – 20:53

Львівська область: 20:17 – 20:47

Закарпатська область (Ужгород): 20:19 – 20:51

Рівненська область: 20:13 – 20:46

Івано-Франківська область: 20:18 – 20:42

Тернопільська область: 20:17 – 20:40

Хмельницька область: 20:17 – 20:34

Чернівецька область: 20:19 – 20:35

Вінницька область: 20:16 – 20:28

Київ: 20:14 – 20:23.

Як дивитись на сонячне затемнення

Ні в якому разі не можна дивитись на сонячне затемнення без особливого захисту. Офіційні правила безпеки NASA наголошують — спостереження будь-якої частини яскравого Сонця через об'єктив камери, бінокль або телескоп без спеціального сонячного фільтра, закріпленого на передній частині оптики, миттєво спричинить серйозне пошкодження очей.

Для спостереження потрібно мати спеціальні окуляри для затемнення зі стандартом безпеки ISO 12312-2 або ручні сонячні фільтри. Закопчене скло або інші предмети використовувати не радять. Важливо — в таких окулярах не можна дивитись затемнення через бінокль чи телескоп — промені проріжуть фільтр та зашкодять очам. Так само не варто знімати Сонце на телефон чи фотоапарат без спеціального сонячного фільтра — це може пошкодити оптику.

Щоб безпечно спостерігати затемнення, можна скористатись методом непрямого спостереження — ставши спиною до сонця, тримати на витягнутій вбік руці предмет з отворами, наприклад друшляк. Через його отвори пробиватиметься світло, що буде по суті проєкцією сонця та того, що з ним відбуватиметься.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в один день з затемненням, українці можуть побачити й інше космічне явище. На ніч з 12 на 13 серпня припадає пік метеоритного потоку Персеїди.